İran'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Reformistler ve Muhafazakarlar İkinci Tura Kaldı

İran'da gerçekleştirilen 14. dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde adaylar yüzde 50 barajını geçemediği için reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar aday Said Celili, ikinci tura kalmaya hak kazandılar.

Seçim sonuçlarına göre, İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, ülke genelinde 59 bin sandıkta 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını duyurdu. Mesud Pezeşkiyan 10 milyon 415 bin 191 oy alarak yüzde 42,5 oranında bir oy oranı elde etti. Said Celili ise 9 milyon 473 bin 298 oy ile yüzde 38,6 oy oranına sahip oldu.

İlk turda diğer adaylardan Muhammed Bakır Kalibaf yüzde 13,8 ile üçüncü, Mustafa Purmuhammedi ise yüzde 0,8 ile dördüncü sırada yer aldılar. Seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 40 olarak gerçekleşirken, geçersiz oy sayısı 1 milyon 56 bin 159 olarak kaydedildi.

İkinci tura kalan Pezeşkiyan ile Celili arasındaki yarış, 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İlk turda Pezeşkiyan'ın önde olması, ikinci tur için reformistlerin lehine bir avantaj sağlıyor. Bu durum, ikinci turda katılımın artmasına ve Pezeşkiyan'ın zafer kazanmasına yönelik bir güven oluşturabilir.

İran'da gerçekleşen bu seçimler, bölgesel siyasi dinamiklerde de değişikliklere yol açabilir. İran, Türkiye, Suriye, Irak ve hatta Azerbaycan ile Rusya arasında yeni siyasi ilişkilerin doğabileceği bir döneme girme ihtimali bulunuyor.