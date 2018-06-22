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Instagram IGTV nedir nasıl kullanılır
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Yaşam - - Editör: Özgür ÖZ

Instagram IGTV nedir nasıl kullanılır

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Instagram yeni video servisi IGTV'yi tanıttı. Peki bu yeni sistem nedir, nasıl kullanılır? Kanal nasıl açılır? İşte detaylar...

Instagram yeni video servisi olan IGTV'yi kullanıcılarıan sundu. Peki IGTV'nin özelliği nedir? Rakiplerinden ayrılan farkları nelerdir? Nasıl kanal açılır ve kullanılır? İşte merak edilen detaylar...

Instagram kullanıcıları için özel olarak geliştirilen video hizmeti IGTV'yi isterseniz ayrı bir uygulama olarakta edinebilirsiniz. Bunun yanında Instagram içinde bir bölüm olarakta kullanılabilir. Normalde Instagram'a atılan videoların uzunluğu 1 dakikayı geçemezken IGTV 1 saat uzunluğunda video yüklemeye izin veriyor.

IGTV'yi ayrı bir uygulama olarak indirmek isteyenler Google Play veya App Store'den indirebilirler. Instagram üzerinden kullanmak isteyenler ise Instagramlarını güncellemeleri yeterli olacaktır. Şimdi ise gelelim IGTV'nin nasıl kullanıldığına...

IGTV Nasıl Kullanılır?

Her Instagram kullanıcısı aynı zamanda bir IGTV kullanıcısıdır. Bu neden uygulamayı açtığınızda karşınıza direkt olarak bir ‘... olarak devam et' seçeneği çıkacaktır. Fakat isterseniz farklı bir hesapla da uygulamaya giriş yapabilirsiniz.

Uygulamaya giriş yaptığınızda dört farklı sekme ile karşılaşacaksınız. ‘Senin için' sekmesinde uygulamanın beğeneceğinizi öngördüğü videolar ile karşılaşırsınız. ‘Takip Ettiklerin' sekmesinde takip ettiğiniz kullanıcıların gönderileri görülür. ‘Popüler' sekmesinde ilgi alanınıza göre popüler içerikler görüntülenir. ‘İzlemeye Devam Et' sekmesinde ise yarım bıraktığınız videoları kaldığınız yerden izlemeye devam edebilirsiniz.

Sekmeleri aşağı kaydırdığınızda ekranın en altında videoyu ileri-geri sarabileceğiniz, beğenip yorum yapabileceğiniz ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz araçlar bulunur. Ekranı aşağıdan yukarıya kaydırdığınızda sekmeler yine otomatik olarak açılır. Ekrana bir kere dokunduğunuzda ise tüm araçlar kaybolur. Uygulama arka planında videolar otomatik olarak oynatılmaktadır fakat bu videoların sesleri varsayılan olarak kapalıdır.

IGTV'de Kanal Nasıl Oluşturulur?

Eğer yalnızca bir kullanıcı değil aynı zamanda bir içerik üretici de olmak istiyorsanız IGTV'de kanal oluşturmak son derece basittir. IGTV sekmelerinin üzerinde yer alan profil resminize tıklayın ve gelen ekranda önce ‘ileri' sonra da ‘kanal oluştur' butonuna dokunun. Hepsi bu kadar! Artık bir IGTV kanalına sahipsiniz. Ekranın sağ-orta bölümünde bulunan ‘+' simgesine dokunarak videolarınızı kanalınıza yüklemeye başlayabilirsiniz.

Fakat IGTV'ye video yüklerken aklınızda bulundurmanız gereken bazı kurallar bulunuyor. Öncelikle IGTV yalnızca dikey videoları desteklemektedir. Dolayısı ile yatay olarak çektiğiniz videolar IGTV tarafından düzeltilmeyecek ve yan olarak kalacaktır. Bununla birlikte IGTV, video çekim özelliğine sahip değildir. Yalnızca önceden çektiğiniz ve montajını yaptığınız videolarınızı galeriden seçerek IGTV'ye yükleyebilirsiniz.

Webtekno


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