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Instagram görüntülü sohbet özelliği nasıl kullanılır
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Yaşam - - Editör: Özgür ÖZ

Instagram görüntülü sohbet özelliği nasıl kullanılır

Geçtiğimiz günlerde IGTV ile video servisini kullanan Instagram, kullanıcılarını sevindirecek görüntülü görüşme özelliğini yayınladı.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamarından olan Instagram her geçen gün gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni video servisi IGTV'yi kullanıcılarına yayınlayan Instagram bu seferki güncellemesiyle birçok yenilik getirdi.

Yeni güncellemeyele birlikte başta görüntülü sohbet olmak üzere  keşfet bölümü konu başlıkları ve hikayeler için yeni kamera efektlerini kullanıcılara sunuldu.

Görüntülü sohbet

Artık Instagram Direct kullanıcıları tek bir kişiyle ya da 4 kişiye kadar gruplarla görüntülü sohbet edebilecek. Kullanıcılar Instagram'da ekli olan arkadaşlarıyla, iOS ya da Android üzerinden, telefon numarasına ihtiyaç duymadan görüntülü olarak görüşebilecek.

Görüntülü sohbeti başlatmak için Instagram Direct gelen mesajlar sayfanıza gitmeniz ve mevcut bir konuşmayı açmanız gerekiyor. Daha önce konuşmadığınız biriyle direkt olarak görüntülü sohbet yapmanıza izin verilmiyor. Sohbet ekranında sağ üstte çıkan kamera ikonuna tıkladığınızda arkadaşınızı görüntülü olarak arayabilirsiniz. Aradığınızı haber vermek için arkadaşınızın telefonu çalacak. Sohbet başladıktan sonra dilerseniz görüntülü sohbet ekranını küçültüp Instagram'da gezinmeye ve Direct üzerinden başkalarıyla sohbet etmeye devam edebilirsiniz.

Dahil olduğunuz bir grupta mevcut bir görüntülü sohbet varsa, buna dahil olmak için kamera ikonuna tıklamanız yeterli. Görüntülü sohbeti dilediğiniz kadar sürdürebilirsiniz. Sonlandırmak istediğinizde ise ekranın altında bulunan kırmızı butona basmanız gerekiyor.

Direkt mesajla görüştüğünüz herkesle görüntülü sohbet edebilirsiniz. Eğer birini engellerseniz sizinle görüntülü sohbet yapamaz. Ayrıca, bildirim almak istemediğiniz kişileri sessize alabilirsiniz. Görüntülü sohbet bildirimlerinizi yönetmek için profilinizdeki dişli ikonuna tıklayıp ayarlar ekranına gidebilirsiniz. Buradan bildirimler başlığına gitmeniz gerekiyor.

Keşfet ekranında konu başlıkları
Keşfet ekranına eklenen konu başlıkları artık kullanıcıların kendi ilgi alanlarına göre içerikler keşfetmesini sağlayacak. Önceden Keşfet sayfasında sadece popüler olduğu için karşımıza çıkan içeriklerin aksine artık Keşfet'i açtığınızda yukarıda kişiselleştirilmiş kanallarınızı göreceksiniz. ‘Senin için' adlı bir kanalın da yer aldığı bu bölümde ilgi alanınıza göre gönderiler karşınıza çıkacak. Ayrıca Sanat, Spor, Güzellik ve Moda gibi kanallar ve hashtag listeleri de bu ekranda görülebilecek.

Görmek istemediğiniz bir konu başlığının üzerine basılı tuttuktan sonra ‘Sessize al' seçeneğine tıklayabilirsiniz. Bu konu başlığı artık Keşfet ekranının en altında yer alacak. Dilerseniz buraya gidip kanalı yeniden aktifleştirebilirsiniz.

Yeni kamera efektleri
Artık kullanıcılar, Ariana Grande, Buzzfeed, Liza Koshy, Baby Ariel ve NBA tarafından tasarlanmış yeni kamera efektlerini kullanabilecek. Eğer bu hesapları takip ediyorsanız, o hesabın tasarladığı efekt kamera ekranında karşınıza çıkacak, ekranın sağ alt köşesinde yer alan yüz ikonuna tıklamanız yeterli. Eğer hesabı takip etmiyorsanız ancak o hesap tarafından tasarlanan kamera efektini kullanmak istiyorsanız hesabın sayfasına gidip efekti deneyebilir, beğenirseniz kameranıza ekleyebilirsiniz.


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