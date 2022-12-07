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İkinci el otoda uygun kredi fırsatı
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İkinci el otoda uygun kredi fırsatı

Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay ile Otomerkezi.net önemli birb iş birliğine imza attı. N Kolay, Otomerkezi.net bayilerimde yüzde 1.79 'dan başlayan faiz oranıyla anında kredi fırsatı sunacak.

Aktif Bank'ın dijital bankası N Kolay ile Otomerkezi.net önemli birb iş birliğine imza attı. N Kolay, Otomerkezi.net bayilerinde yüzde 1.79 'dan başlayan faiz oranıyla anında kredi fırsatı sunacak.

HENÜZ FIRSATLAR KAÇMADI

Aktif Bank Perakende Banrkacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, "Dijital yaklaşımlarımız ışığında termoloji yatırımlarımız ve güçlü ortaklıklarımız ile tüketicilerin krediye ulaşmalarırıı kolaylaştırıyoruz" dedi. Otomerkezi.net Ceo'su Muhammed Ali Karakaş, "Nihai tüketici için araç sahibi olmayı mümkün kılmak adına çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

OTOMERKEZİ.NET YENİ İMKANLAR SUNUYOR

Türkiye'nin en büyük özel sermyleyi yatırım bankası Aktif Bank ile ikinci el otomobil piyasarının öncü kuruluş Otomerkezi.net bayilerinde tüketicilere yüzde 1.79 'dan başlayan faiz oranıyla anında kredi imkanı sunacak. Artık müşteriler, Otomerkezi.net bayilerinde beğendikleri ikinci el otomobile sadece birkaç dakika içinde tamamlanan dijital başvuru süreci ile kredi alabilecek ve kolayca sahip olabilecek. Ayrıca N Kolay'dan kredi kullananlara Shell'den 500 TL değerinde hediye kartı da armağan edilecek.

TECRÜBELERİMİZİ SEKTÖRE AKTARACAĞIZ

Aktif Bank'ın kendine özgü iş modeli ve güçlü dijital altyapısı ile perakende sektöründe öncü bir rol üstlendiğini belirten Aktif Bank Perakende Bankacılık Grup Başkanı Pınar Yılmaz, "Aktif Bank olarak 7/24 online, veriye deyalı analitik çalışmalar ile kredi başvuru değerlendimesi dijital evrak süreci, yüksek onay oranları ve müşteri ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladığımız ürünlerimiz ile tüketicilerin krediye ulaşmasını kolaylaştırıyoruz.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN DİJİTAL ÇÖZÜMLER

 Sektörün güçlü oyuncularıyla yaptığımız anlaşmalar da sağlıklı büyümemizi sürdürülebilir kılıyor. Sahip olduğumuz demeyimimizi ve N Kolay'ın müşteri odaklı, hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerini, Otomerkezi.net'in sektörde sunduğu ikinci el otomobil portföyü ile birleştirerek iş birliğimizi daha da geliştireceğimize inanıyoruz" ifadesini kullandı.

AKTİF BANKLA İŞBİRLİĞİNDEN MUTLUYUZ

Otomerkezi.net CEO'su Muhammed Ali Karakaş ise, "Nihai tüketici için araç sahibi olmayı mümkün kılmak adına çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. N Kolay ile yaptığımız iş birliği ile de tüketici finansman tarafında önemli bir anlaşmaya imza attığımız için mutluluk duyuyoruz" ifadesini kullandı.


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