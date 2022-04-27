Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İHBİR Seçimlerini Taycı Kazandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İHBİR Seçimlerini Taycı Kazandı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlık Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin İHBİR yeni Kazım Taycı oldu. Diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit'in son dakika seçimden çekilmesiyle sandığı tek ile gidildi. Taycı, oyların 263'ünü aldı ve İHBİR'in yeni başkanı seçildi.

72edc8c8-1989-4482-a168-c8bec4e1a31d

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlık Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin İHBİR yeni Kazım Taycı oldu. Diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit'in son dakika seçimden çekilmesiyle sandığı tek ile gidildi. Taycı, oyların 263'ünü aldı ve İHBİR'in yeni başkanı seçildi.

İLK ÇEYREKTE 2.8 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Bu yılın ilk çeyreğinden 2,8 milyar dolar ihracata imza atan hububat sektörü yeni başkanını seçti. Kazım Taycı, son dakika gelişmelerinin yaşandığı seçimde 263 oyla İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) yeni başkanı oldu.

SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK PROJELER HAZIR

Hem kendisi hem de ekibiyle kendilerine verilen sorumlulukla birlikte üzerlerine düşen her vazife için büyük bir gayret ve çabayla çalışacaklarını söyleyen Kazım Taycı, "Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıp sektörümüze katkıda bulunmaya çalışacağız. Katma değerli yüksek projemiz var. İlk olarak üyelerimizle birlikte toplanıp sorunlarımızı aciliyet sırasına sokmak istiyoruz. Tespit edip bunlara müdahalede bulunmak istiyoruz. Özellikle yağ ve şekede ham madde tedariği kaynaklı sorunlarımız var. Gümrüklerimizle ilgili üreticilerimize daha kolay erişebilmesi için bir takım görüşmelerimiz olacak. Yurt dışında B2Bgörüşmelerimiz, fuar faaliyetlerimiz olacak." dedi.

AYDIN SOYYİĞİT SEÇİMDEN ÇEKİLDİ

Diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit son dakikada adaylıktan çekildiğini açıkladı. Böylece Kazım Taycı seçime tek liste olarak girdi.

 


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İHBİR Seçimlerini Taycı Kazandı
Hentbol'da Sponsorluk Anlaşması
Engin Çağlar Film-San'da Güven Tazeledi
Kim Demiş Kötüyüz Diye
Bahar Geldi Emirgan Çiçek Bahçesine Döndü
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
-
Çok Okunanlar
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
İtibar Suikasti mi? Yapıldı
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Yavuz Sultan Selim, TANRININ GÖLGESİ
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
Kalbimizi Tehdit Eden 9 Kötü Alışkanlık
İstanbul'dan Ukrayna'ya İyilik Köprüsü
İstanbul'dan Ukrayna'ya İyilik Köprüsü
İHBİR Kazım Taycı ile Şaha Kalkacak
İHBİR Kazım Taycı ile Şaha Kalkacak
Bayram İkramiyesi'ne Zam Yok
Bayram İkramiyesi'ne Zam Yok
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
İHBİR Seçimlerini Taycı Kazandı
İHBİR Seçimlerini Taycı Kazandı
Hentbol'da Sponsorluk Anlaşması
Hentbol'da Sponsorluk Anlaşması
Engin Çağlar Film-San'da Güven Tazeledi
Engin Çağlar Film-San'da Güven Tazeledi
Kim Demiş Kötüyüz Diye
Kim Demiş Kötüyüz Diye
Bahar Geldi Emirgan Çiçek Bahçesine Döndü
Bahar Geldi Emirgan Çiçek Bahçesine Döndü
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
Milli Yol Partisi Emin Adımlarla Yürüyor
İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor
İstanbul'da Bisiklet Yolları Artıyor
İmamoğlu'nun Yardım Tırları Mültecilere Ulaştı
İmamoğlu'nun Yardım Tırları Mültecilere Ulaştı
Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları
Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji