İHBİR Seçimlerini Taycı Kazandı

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlık Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin İHBİR yeni Kazım Taycı oldu. Diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit'in son dakika seçimden çekilmesiyle sandığı tek ile gidildi. Taycı, oyların 263'ünü aldı ve İHBİR'in yeni başkanı seçildi.

İLK ÇEYREKTE 2.8 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Bu yılın ilk çeyreğinden 2,8 milyar dolar ihracata imza atan hububat sektörü yeni başkanını seçti. Kazım Taycı, son dakika gelişmelerinin yaşandığı seçimde 263 oyla İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) yeni başkanı oldu.

SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ AÇACAK PROJELER HAZIR

Hem kendisi hem de ekibiyle kendilerine verilen sorumlulukla birlikte üzerlerine düşen her vazife için büyük bir gayret ve çabayla çalışacaklarını söyleyen Kazım Taycı, "Elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıp sektörümüze katkıda bulunmaya çalışacağız. Katma değerli yüksek projemiz var. İlk olarak üyelerimizle birlikte toplanıp sorunlarımızı aciliyet sırasına sokmak istiyoruz. Tespit edip bunlara müdahalede bulunmak istiyoruz. Özellikle yağ ve şekede ham madde tedariği kaynaklı sorunlarımız var. Gümrüklerimizle ilgili üreticilerimize daha kolay erişebilmesi için bir takım görüşmelerimiz olacak. Yurt dışında B2Bgörüşmelerimiz, fuar faaliyetlerimiz olacak." dedi.

AYDIN SOYYİĞİT SEÇİMDEN ÇEKİLDİ

Diğer başkan adayı Aydın Soyyiğit son dakikada adaylıktan çekildiğini açıkladı. Böylece Kazım Taycı seçime tek liste olarak girdi.