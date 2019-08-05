HSBC'de 4 bin kişi işsiz kalacak!

HSBC'de yönetici John Flint, görevinden ayrılırken bankadan yapılan son açıklamada 4 bin kişinin işine son verileceği ifade edildi.

HSBC 18 ay önce göreve başlayan tepe yöneticisi John Flint'i gönderdi, 4 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Konuyla ilgili kaynaklar Flint'in ayrılmasındaki ana etkenin bankacılık devinin yönetim kurulu başkanı Mark Tucker ile aralarındaki fikir ayrılığı olduğunu belirtiyor. Flint'in bankanın karlılığını yükseltmek için maliyetleri kısmada ve üst yöneticilere gelir hedefi koymada çekimser davranmasının bu fikir ayrılığına neden olduğu belirtiliyor.

Ayrılık haberiyle birlikte gelen bankanın toplam iş gücünün yüzde ikisine tekabül eden bu kesintilerin daha çok yönetici pozisyonlarında yapılacağı açıklanırken, şirketin finans direktörü Ewen Stevenson işten çıkarılanlara 650-700 milyon dolar civarında tazminat ödeneceğini belirtti.

Banka yönetimdeki ayrılığı şirketin altı aylık performansını açıklarken duyururken dümene geçici olarak HSBC'nin küresel ticari bankacılık bölümünün başındaki Noel Quinn geçti.

Kârının yüzde 80'inin Asya operasyonlarından elde eden bankacılık devi ticaret savaşları ve anlaşmasız Brexit ihtimali nedeniyle ekonomik seyrin olumsuz olacağı tahmininde bulundu.