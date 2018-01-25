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Hollanda'da cinlerin karıştığı ilk dava!
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Dünya - - Editör: Merve Ece İNAN

Hollanda'da cinlerin karıştığı ilk dava!

Hollanda Amsterdam Mahkemesi’nde yargılanacak olan annenin davası ilk olma özelliği taşıyor.

39 yaşındaki bir anne Hollanda'da cinler tarafından ele geçirildiğini düşündüğü 9 yaşındaki oğluna eziyet çektirdiği gerekçesiyle yargılanacak.

Hollanda Amsterdam Mahkemesi'nde yargılanacak olan annenin davası ilk olma özelliği taşıyor. Hollanda'da "cinlerin karıştığı ilk dava" olarak adlandırılan söz konusu dava ile ilgili tüm dünyanın gözü kulağı gelecek detaylara çevrilmiş durumda.

Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Utrecht kentinde Kanaleneiland semtinde meydana gelen olayda, Fas kökenli Amina adlı kadın, 9 yaşındaki oğlu Anouar'ın davranışlarının giderek değiştiğini düşünmeye başladı. Oğlunun içine "cinlerin girdiğini" düşünen Amina, kendisi gibi Fas kökenli bir imama danıştı. İmam, "Bir cin sizi ele geçirirse, tamamen farklı biri olabilirsiniz" diyerek, annenin şüphesinin doğru olduğunu söyledi.

Bunun üzerine kadın, "oğlunun içindeki cinleri kovmak için" değişik çözümler aramaya başladı. Çocuğun ellerini kızgın fırına soktu. Kulak temizleme çubuğu ile sertçe cin kovalamak isterken, oğlunda kalıcı duyma bozukluğuna yol açtı.

Ağustos 2016'da annesinden alınan 9 yaşındaki Anouar, koruyucu aileye verildi. Amsterdam Mahkemesi de, Amina hakkında çocuğa şiddet ve istismar davası açtı.

Amina, "çocuğa şiddet "suçlamasını kabul etmiyor. Annenin avukatı Anis Boumanjal'a göre de şiddet ve istismar iddiası asılsız, zira müvekkili sadece oğlunu iyileştirmeye çalışıyordu.

Avukat, "kasıtlı olarak birine zarar vermenin" istismar olduğunu ancak bu olayda kasıt bulunmadığını savunuyor.


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