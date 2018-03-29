HDI Sigorta Arma Spor, emin adımlarla süper lig yolunda ilerliyor

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Bayanlar Türkiye 1. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren HDI Sigorta Arma Spor A Bayan takımı, 2017-2018 sezonu ikinci yarısının ilk etabını 7 galibiyet alarak ilk sırada tamamladı.

LİGDEKİ LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Toplamda 20 galibiyete ulaşan HDI Sigorta Arma Spor, 43 puanla ve en yakın rakibi Batman Belediyespor'un 1 puan önünde liderliğini sürdürdü.

LEYLA ARITÜRK YILDIZLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenler Hakkı Başar Spor Salonunda oynanan 4. Etap maçlarında HDI Sigorta Arma Spor, ilk gün şampiyonluğun iddiali takımlarından Hakkari Gençlik'i 3-2, Batman Belediye Spor ve İzmir Büyükşehir Belediye Spor'u aynı sonuçla 3-1 yendi.

HDI Sigorta Arma Spor'un milli sporcusu Leyla Arıtürk, sergilediği performans ile galibiyetlerde büyük pay sahibi oldu.

MALATYA ÇETİN CEVİZ ÇIKTI

İkinci güne 3-1'lik Zonguldak Özel İdare Yol Spor galibiyetiyle başlayan HDI Sigorta Arma Spor, 4. Etaptaki tek yeniligisini Malatya Büyükşehir Belediye Spor karşısında 3-2 ile aldı.

MİZGÜN AYGÜN İLE TRABZON'U RAHAT GEÇTİ

Alınan bu yenilginin moral bozukluğunu üstünden çabuk atan HDI Sigorta Arma Spor, şampiyonluktaki en büyük rakibi Trabzonspor karşısına çıktı.

HDI SİGORTA ARMA SPOR RÖVANŞI RAHAT ALDI

İlk yarı Zonguldak'da oynanan maçı 3-1 kaybeden HDI Sigürta Arma Spor, Mizgin Aygün'ün adeta yıldızlaştığı maçta rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 3. Sıraya düşerken, olası bir puan eşitliğinde HDI Sigorta Arma Spor ikili averajda üstünlüğü yakalamış oldu.