Havaalanında uyuya kaldılar

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, CAS duruşmasından dönerken havaalanında uyuya kaldı.

Trabzonspor Kulübü'nün, 2010-2011 sezonu sonunda yaşanan şike iddiaları sonrasında FIFA'nın başvurularını reddetmesinin ardından CAS'a yaptığı başvuru neticesindeki duruşma İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirildi.

Uyuya Kaldılar

Ahmet Ağaoğlu, başkan yardımcıları Önder Bülbüloğlu ve Ertuğrul Doğan, yöneticiler Ahmet Fikret Gökhan, Sertaç Güven, Eda Lermi Zorer ve avukat Erdem Egemen ile birlikte İsviçre'de Trabzonspor'u temsil ederken havaalanında uyuya kalması objektiflere yansıdı.