Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin

Söz konusu yerlerde bulunmaktan hamilelerin kaçınması gerektiğini kaydeden uzmanlar, buralarda selamlaşırken öpüşmek yerine başınızla selam vermeyi tercih etmeniz gerektiğini de dile getiriyor. Çünkü tokalaşmanın bile bir bulaşma riski taşıdığını hatırlatan uzmanlar, el temizliğine, konuşurken damlacık saçan kişilerle yakın temastan uzak durmaya özen göstermenin büyük önemi olduğunu savunuyor.

Kış aylarında hamilelerin vücut ısılarını korumalarının büyük önem taşıdığını kaydeden uzmanlar, bu nedenle kıyafet seçimlerine dikkat edilmesini tavsiye ediyor.

Isıyı vücuda hapseden, nem ve hava değişimine izin vermeyen, sıkı dokunmuş, kıyafetlerin tercih edilmesinin önemli olduğunu dile getiren uzmanlar, yünlü, pamuklu, havalanabilir, yumuşak giysileri tavsiye ediyor.

Ayrıca bu dönemde ayaklarınızı sıcak tutmak, soğuktan korumak için pamuklu veya yünlü çorap giyin. Ayakkabınızın da duruşunuzu desteleyen, tabanı rahat ve kaymayan türde olmasına dikkat edin.

Kuru havanın solunum yolları üzerindeki etkileri nedeni ile evlerde soba ve kaloriferlerin kuruttuğu havayı kaynayan bir çaydanlık, ıslak bezler gibi tedbirlerle nemlendirmek faydalı. Hamilelerin düzenli olarak her gün evlerini havalandırarak temiz havanın içeri, kirli havanın ise dışarı çıkışını sağlamaları gerekiyor. Evlerde bulunan en büyük hava kirliliği yaratan koşullar; kullanılan (doğalgaz, tütün ürünleri, tozlar, nemli ortamlar) ürünlerin hepsi evde kirlilik yapıyor ve hamilelerin sağlıklarını büyük ölçüde etkiliyor.