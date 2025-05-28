Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha’nın daveti üzerine 29-30 Mayıs tarihlerinde Ukrayna’ya resmi ziyarette bulunacak. Ziyarette ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi planlanıyor.

Üst düzey görüşmeler gerçekleştirilecek

Ziyaret kapsamında Bakan Fidan’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Başbakan Denis Şmigal tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Ayrıca, mevkidaşı Andriy Sibiha, Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile de görüşmeler yapılacak.

Bu temaslarda enerji, savunma, ticaret ve güvenlik gibi başlıklar öne çıkacak.

Türkiye’den barış vurgusu

Bakan Fidan, görüşmelerde Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini bir kez daha yineleyecek. Ayrıca, savaşın diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine dikkat çekecek ve Türkiye’nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu ifade edecek.

Karadeniz’de deniz güvenliği, bölgenin istikrarı ve Ukrayna’nın yeniden inşasında Türkiye’nin rolü de gündeme gelecek başlıklar arasında yer alıyor.

Kırım Tatarları ve Gagauz Türkleriyle buluşma

Ziyaretin önemli bir bölümünde Fidan’ın, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ve Gagauz Türkü temsilcilerle bir araya gelmesi planlanıyor. Bu görüşmelerde, kültürel haklar ve toplumsal destek mekanizmaları konuşulacak.

İlişkilerde istikrarlı artış

Son dönemde Türkiye ile Ukrayna arasında diplomatik ilişkilerde dikkate değer bir ivme gözlemleniyor. Karşılıklı bakan ziyaretleri sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de son bir yıl içinde Türkiye’yi üç kez ziyaret etti.

2024’te iki ülke arasındaki ticaret hacmi 6,2 milyar dolar seviyesine ulaşırken, karşılıklı iş birlikleri özellikle savunma sanayii ve lojistik alanlarında dikkat çekiyor.