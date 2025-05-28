Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 163 binden fazla haneye yönelik doğum yardımı ödemesinin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu. Samsun’da açıklamalarda bulunan Göktaş, desteklerin her ay düzenli olarak süreceğini söyledi.

Başvurular alındıktan sonra ödemeler ay içinde yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta duyurduğu doğum yardımı programı kapsamında yapılan ödemelerle ilgili konuşan Göktaş, “Her ay başvuruları aldıktan sonra takip eden ay içinde ödemeleri annelerimizin hesaplarına yatıracağız” dedi.

Bu destekle, yeni doğum yapan annelere ekonomik katkı sağlanması hedefleniyor.

Samsun’da hizmetlerin kapsamı genişliyor

Bakan Göktaş, Samsun Valisi Orhan Tavlı’yı makamında ziyaret ederek, şehirdeki sosyal hizmet yatırımları hakkında bilgi paylaştı. 2002’den bu yana kentte yapılan toplam kamu yatırımının 181 milyar TL’yi aştığını belirten Göktaş, bakanlık desteklerinin ise 17 milyar 761 milyon TL’ye ulaştığını kaydetti.

Samsun’da 7 ilçede Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla vatandaşlara doğrudan hizmet sunulduğunu, ASDEP ekiplerinin ise 200 binden fazla haneye ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı.

Aile Yılı projeleri ve sosyal politikalar

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte ailelere yönelik projelerin hız kazandığını belirten Göktaş, “Ailenin güçlendirilmesi, çocukların güvenli ortamlarda büyümesi ve sosyoekonomik desteklerin artırılması için çok yönlü çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

Aile Yılı kapsamında ayrıca “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” tüm illerde uygulanmaya başlanmış, doğum destek sistemi ise güncellenerek genişletilmişti.

Göktaş, desteklerin aile kurumunu güçlendirmeye ve toplumsal refahı artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.