7 Ekim Salı: Bugün Tam, Yarım, Çeyrek, Gram, 22 Ayar Bilezik ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yeniden yükseliş trendine girdi.

Küresel piyasalarda ons altın rekor seviyelere yaklaşırken, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarında da dikkat çekici artışlar yaşanıyor.

Yatırımcılar “Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını arıyor.

Altında Yükseliş Devam Ediyor

Haftaya yukarı yönlü seyirle başlayan altın piyasasında, hem yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.

Küresel piyasalarda ons altın 3.966 dolar seviyelerinde işlem görürken, iç piyasada gram altın 5.318 TL bandını aştı.

7 Ekim 2025 Salı Güncel Altın Fiyatları

Ons Altın: 3.966,54 dolar

Gram Altın: 5.318,10 TL

Çeyrek Altın: 8.933,00 TL

Yarım Altın: 17.866,00 TL

Tam Altın: 35.623,00 TL

Cumhuriyet Altını: 36.191,00 TL

22 Ayar Bilezik (Gram): 4.985,52 TL

Ata Altın: 36.555,00 TL

Yatırımcılar Ne Bekliyor?

Ekonomistlere göre, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki hareketlilik altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Uzmanlar, kısa vadede kar satışları görülse de uzun vadede altının güvenli liman özelliğini koruyacağı görüşünde birleşiyor.