Dolar
41,7127 %0,23
Euro
48,6453 %0,44
Gram Altın
5.311,76 % 0,06
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 7 Ekim Salı: Bugün Tam, Yarım, Çeyrek, Gram, 22 Ayar Bilezik ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

7 Ekim Salı: Bugün Tam, Yarım, Çeyrek, Gram, 22 Ayar Bilezik ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?

Altın fiyatları 7 Ekim Salı günü yeniden yükselişe geçti! Gram altın 5.318 TL’yi, çeyrek altın ise 8.933 TL’yi aştı. İşte tam, yarım, bilezik ve cumhuriyet altınında son durum…

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
7 Ekim Salı: Bugün Tam, Yarım, Çeyrek, Gram, 22 Ayar Bilezik ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
Okunma Süresi: 1 dk

Altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde yeniden yükseliş trendine girdi.

Küresel piyasalarda ons altın rekor seviyelere yaklaşırken, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarında da dikkat çekici artışlar yaşanıyor.
Yatırımcılar “Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?” sorusunun yanıtını arıyor.

Altında Yükseliş Devam Ediyor

Haftaya yukarı yönlü seyirle başlayan altın piyasasında, hem yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri fiyat hareketlerini yakından takip ediyor.
Küresel piyasalarda ons altın 3.966 dolar seviyelerinde işlem görürken, iç piyasada gram altın 5.318 TL bandını aştı.

7 Ekim 2025 Salı Güncel Altın Fiyatları

Ons Altın: 3.966,54 dolar

Gram Altın: 5.318,10 TL

Çeyrek Altın: 8.933,00 TL

Yarım Altın: 17.866,00 TL

Tam Altın: 35.623,00 TL

Cumhuriyet Altını: 36.191,00 TL

22 Ayar Bilezik (Gram): 4.985,52 TL

Ata Altın: 36.555,00 TL

Yatırımcılar Ne Bekliyor?

Ekonomistlere göre, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve dolar endeksindeki hareketlilik altın fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.
Uzmanlar, kısa vadede kar satışları görülse de uzun vadede altının güvenli liman özelliğini koruyacağı görüşünde birleşiyor.

#Altın Fiyatları
#Çeyrek Altın
#Cumhuriyet Altını
#Ekonomi
#Finans
#Gram Altın
#Ons Altın
#Yatırım
#7 Ekim Altın
#22 Ayar Bilezik
#Piyasa Gündemi
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayınlandı
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayınlandı
#Gündem / 06 Ekim 2025
Özdemir’den Kayseri Lisesi’ne ‘İstiklal Madalyası’ Teklifi
Özdemir’den Kayseri Lisesi’ne ‘İstiklal Madalyası’ Teklifi
#Politika / 06 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?
Kasım ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek?
Genel
ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
ALES/3 başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?
Survivor 2026'nın İlk Yarışmacısı Belli Oldu
Survivor 2026'nın İlk Yarışmacısı Belli Oldu
TBMM’de 5G Testi: Mobil İndirme Hızı 1500 Megabite Ulaştı
TBMM’de 5G Testi: Mobil İndirme Hızı 1500 Megabite Ulaştı
Paul Onuachu Trabzonspor'un Gol Büyüsü
Paul Onuachu Trabzonspor'un Gol Büyüsü
Türkiye, Elektrik İletim Hatlarını Güçlendirmek İçin 750 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı
Türkiye, Elektrik İletim Hatlarını Güçlendirmek İçin 750 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı
Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Olacak Sanae Takaichi Kimdir?
Japonya'nın İlk Kadın Başbakanı Olacak Sanae Takaichi Kimdir?
AÖF Kayıt Yenileme 2025 Başladı: Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?
AÖF Kayıt Yenileme 2025 Başladı: Kayıt Yenileme Nasıl Yapılır?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft