Genç modele arabasında silahlı infaz

ABD'li model Kelsey Quayle, arabasında silahlı saldırıya uğradı. Atalan'da sabah işe gitmek için aracına binen genç model, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Boynundan vurulan Kelsey Quayle, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fox5 News'e konuşan Quayle'nin kız kardeşi, "Bunu yapanların kim olduğunu bilmek istiyorum. O bunu hak etmedi" dedi.



Bu arada polis, ilk olarak modelin aracın kontrolünü kaybedip kaza yaptığı görüşündeydi. Ancak doktorların kadının ateşli silahla vurulduğunu tespit etmesinden sonra durum anlaşıldı. Bunun üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.