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Galatasaray Riva krizini çözdü
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

Galatasaray Riva krizini çözdü

Galatasaray, Emlak Konut'la olan Riva ve Florya krizini nihayet çözdü. Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada, Riva Projesi'nin devam edeceği, Florya arsasının ise kapsam dışı bırakıldığı ifade edildi.

Galatasaray, Emlak Konut'la olan Riva ve Florya krizini nihayet çözdü. Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada, Riva Projesi'nin devam edeceği, Florya arsasının ise kapsam dışı bırakıldığı ifade edildi.

Emlak Konut, Galatasaray ile Riva Projesi'nin devam edeceğini, Florya arsasının ise kapsam dışı bırakılmasına karar verildiğini KAP'a bildirdi.

İşte Emlak Konut'un KAP'a yaptığı açıklama:

''Mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneğine ait İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Florya (Şenlikköy) mahallesi 1032/6 Ada/Parsel sayılı taşınmaz ile İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Riva Mahallesi 0/3201, 0/3202 Ada/Parsel sayılı taşınmazlar proje geliştirmek amacıyla 26.06.2016 tarihli Protokol ve 27.12.2016 tarihli Ek Protokol kapsamında Şirketimize devredilmiş, ancak Florya arsasının fiili yer tesliminin yapılamaması nedeniyle söz konusu protokoller 27.09.2019 tarihinde Şirketimiz tarafından feshedilmiştir. Tarafların süreç içerisinde tekrar bir araya gelerek konuyu değerlendirmeleri neticesinde, Florya arsasının kapsam dışında bırakılmasına, Riva arsalarında geliştirilen projenin ise devam etmesine karar verilmiş olup konu hakkında tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Protokol 04.12.2019 tarihinde imzalanmıştır.''


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