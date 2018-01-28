Galatasaray Ndiaye'yi göndermeye hazır

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Badou Ndiaye, yarım sezonda değerini ikiye katladı. Başarılı oyuncu için bir süredir girişimde bulunan Premier Lig ekipleri, transfer için yıldız oyuncu ile görüşmeye başlaması Ndiaye'nin kafasını karıştırdı. Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Osmanlıspor maçının kadrosundan son anda çıkarılan genç oyuncunun Fatih Terim ile görüştüğü ve transfer için izin istediği öğrenildi.

2-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, Ndiayeiçin gelen teklifleri doğrularken başarılı oyuncuyu henüz göndermek istemediklerini söyledi.

Basında çıkan Gomis başta olmak üzere bazı oyuncuların ödeme alamadıkları için forma giymediklerine ilişkin haberlere de değinen Albayrak, "Hoca 'Bu arkadaşlara inanıyorum, güveniyorum.' diyor. Biz önce arkadaşlarımızın paralarını ödeyelim. Bizim için bu transferden daha önemli" diye konuştu.

TERİM, NDİAYE'YE İZİN VERDİ

Osmanlıspor maçı öncesi Ndiaye ile Terim arasında yaşanan diyaloğu aktaran Albayrak, Fatih Terim'in transfer teklifleri nedeniyle kafası karışan Ndiaye'ye "Bizim sana ihtiyacımız var ama madem öyle git, dinlen ailenle beraber istirahat et. Kafanı dinle, seni hazır görmüyorum" diye izin verdiğini söyledi.

"BİZ FUTBOLCULARIMIZIN BEYANLARINA SAYGI DUYARIZ"

Takımın 2'nci golünü atan Gomis'in gol sonrası sevinciyle ilgili de konuşan Albayrak, “Gomis'te asla bir sıkıntı yok. Soyunma odasında da konuştuk. Golden sonra da 'Parayla alakam yok' dedi. Biz futbolcularımızın beyanlarına saygı duyarız” dedi.