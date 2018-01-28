Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Galatasaray Ndiaye'yi göndermeye hazır
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Sefa Koçak

Galatasaray Ndiaye'yi göndermeye hazır

Galatasaray'da 2-0'lık Osmanlıspor galibiyetinin ardından Badou Ndiaye'nin gelen teklifler üzerine takımdan ayrılmak istemesinde yönetimden izin çıktı.

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlıspor'dan 8 milyon Euro'ya transfer ettiği Badou Ndiaye, yarım sezonda değerini ikiye katladı. Başarılı oyuncu için bir süredir girişimde bulunan Premier Lig ekipleri, transfer için yıldız oyuncu ile görüşmeye başlaması Ndiaye'nin kafasını karıştırdı. Galatasaray'ın Süper Lig'de oynadığı Osmanlıspor maçının kadrosundan son anda çıkarılan genç oyuncunun Fatih Terim ile görüştüğü ve transfer için izin istediği öğrenildi.

2-0 biten maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak, Ndiayeiçin gelen teklifleri doğrularken başarılı oyuncuyu henüz göndermek istemediklerini söyledi.

Basında çıkan Gomis başta olmak üzere bazı oyuncuların ödeme alamadıkları için forma giymediklerine ilişkin haberlere de değinen Albayrak, "Hoca 'Bu arkadaşlara inanıyorum, güveniyorum.' diyor. Biz önce arkadaşlarımızın paralarını ödeyelim. Bizim için bu transferden daha önemli" diye konuştu.

TERİM, NDİAYE'YE İZİN VERDİ

Osmanlıspor maçı öncesi Ndiaye ile Terim arasında yaşanan diyaloğu aktaran Albayrak, Fatih Terim'in transfer teklifleri nedeniyle kafası karışan Ndiaye'ye "Bizim sana ihtiyacımız var ama madem öyle git, dinlen ailenle beraber istirahat et. Kafanı dinle, seni hazır görmüyorum" diye izin verdiğini söyledi.

"BİZ FUTBOLCULARIMIZIN BEYANLARINA SAYGI DUYARIZ"

Takımın 2'nci golünü atan Gomis'in gol sonrası sevinciyle ilgili de konuşan Albayrak, “Gomis'te asla bir sıkıntı yok. Soyunma odasında da konuştuk. Golden sonra da 'Parayla alakam yok' dedi. Biz futbolcularımızın beyanlarına saygı duyarız” dedi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kulak çınlamasının altında hangi hastalıklar yatıyor
Suriyeliler ülkemizde 7 bine yakın şirket kurdu
IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
Çocuk sahibi olmak için eşinin gazozuna ilaç attı
Galatasaray Ndiaye'yi göndermeye hazır
Afrin harekatında kritik Burseya Dağı ele geçirildi
Faciadan dönülen uçak, kültür merkezine dönüştürülecek
Taleplerimiz yerine gelmezse, ABD ile diyalog yok
Burseya dağı’nda uçaklar ve tanklar hedefliyor topa tutuyor
-
Çok Okunanlar
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir
Erdoğan: Afrin operasyonu her an başlayabilir
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Bulaşık makineleri ölümcül kalp hastalığına yol açabiliyor
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Arda Turan'ı transfer eden Başakşehir'in değeri katlandı
Arda Turan'ı transfer eden Başakşehir'in değeri katlandı
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Çocuklukta yaşanan cinsel istismar vakaları tüm hayatı etkiliyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Sağlıklı bebekler için hamilelikten üç ay önce yapılması gereken testler var
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Rahim ağzı kanseriyle mücadele de aşılanma şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Emzirmek anne sağlığı içinde şart
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Varisle mücadele de uygulanan yeni yöntemlere dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Burun ameliyatı öncesi bunlara dikkat
Son Haberler
Kulak çınlamasının altında hangi hastalıklar yatıyor
Kulak çınlamasının altında hangi hastalıklar yatıyor
Suriyeliler ülkemizde 7 bine yakın şirket kurdu
Suriyeliler ülkemizde 7 bine yakın şirket kurdu
IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti
Çocuk sahibi olmak için eşinin gazozuna ilaç attı
Çocuk sahibi olmak için eşinin gazozuna ilaç attı
Galatasaray Ndiaye'yi göndermeye hazır
Galatasaray Ndiaye'yi göndermeye hazır
Afrin harekatında kritik Burseya Dağı ele geçirildi
Afrin harekatında kritik Burseya Dağı ele geçirildi
Faciadan dönülen uçak, kültür merkezine dönüştürülecek
Faciadan dönülen uçak, kültür merkezine dönüştürülecek
Taleplerimiz yerine gelmezse, ABD ile diyalog yok
Taleplerimiz yerine gelmezse, ABD ile diyalog yok
Burseya dağı’nda uçaklar ve tanklar hedefliyor topa tutuyor
Burseya dağı’nda uçaklar ve tanklar hedefliyor topa tutuyor
Meteoroloji'den kar ve don uyarısı
Meteoroloji'den kar ve don uyarısı
Bülent Ersoy Yoğun Bakımda!
Bülent Ersoy Yoğun Bakımda!
Bel soğukluğu hastalığı kadın ve erkekleri tehdit ediyor
Bel soğukluğu hastalığı kadın ve erkekleri tehdit ediyor

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık