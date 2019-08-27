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Galatasaray'ı ölüm grubuna koydular
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Galatasaray'ı ölüm grubuna koydular

Fransızlar temsilcimiz Galatasaray'ı ölüm grubuna koydu. Sarı kırmızıların grubunda Paris Saint Germain de yer aldı.

Fransızlar temsilcimiz Galatasaray'ı ölüm grubuna koydu. Sarı kırmızıların grubunda Paris Saint Germain de yer aldı.

Şampiyonlar Ligi grup kuraları çekimine kısa bir süre kalmışken tahminler gelmeye başladı. Fransa'nın Onze Mondial dergisi, 29 Ağustos Perşembe günü çekilecek kura çekimi öncesinde Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i bekleyen 'ölüm grubu'nun nasıl olabileceğini araştırdı.

Dergiye göre her torbanın en güçlü takımlarının birleştiği ve 'ölüm grubu' ismini aldığı grupta Galatasaray'da yer aldı.

Fransızlar, PSG için en zor grubun PSG, Real Madrid, Inter ve Galatasaray takımlarından oluşabileceğini belirtti.


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