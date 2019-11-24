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Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman?
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Galatasaray Club Brugge maçı ne zaman?

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde oynayacağı mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Club Brugge ile evinde oynayacağı mücadelede Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasındaki Club Brugge karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman salonda açma germe ve core stabilizasyon hareketleri ile başladı. Antrenmanın Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki kısmında interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge ekibiyle 26 Kasım Salı günü yapacağı karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Galatasaray-Club Brugge maçı, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak.


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