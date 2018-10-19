Galatasaray-Bursaspor maçı saat kaçta başlayacak? Galatasaray-Bursaspor maçı ne zaman?

Süper Lig'de 9'uncu hafta Galatasaray-Bursaspor maçıyla başlıyor. TT Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin saati merak ediliyor. Galatasaray ve Bursaspor cephesindeki son dakika gelişmeleri ve her iki takımın sahaya süreceği ilk 11'ler haberimizde.

Hafta içi Fatih Terim ile sözleşme yenileyen Galatasaray'da tribünlerin efsane hocaya şov yaparak stadı doldurması bekleniyor. İç sahada bileği bükülmeyen Galatasaray, kötü durumdaki Bursaspor'u devirerek yola devam etmek istiyor. Ligde zor günler geçiren Bursaspor ile İstanbul deplasmanından alacağı puan ya da puanlarla camianın üzerinde kara bulutları dağıtmanın peşinde.

Daha önce Galatasaray - Bursaspor maçının saat 20:00'da başlayacağı açıklanmıştı. Yapılan değişikliğin ardından Galatasaray - Bursaspor maçı saat 20:30'da başlayacak.

GALATARAY-BURSASPOR MÜCADELESİNİN SAATİ

19 Ekim Cuma günü saat 20:30'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. .

GALATSARAY-BURSASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan, Ömer, Fernando, Ndiaye, Sinan, Feghouli, Yunus, Eren

Bursaspor: Okan, Barış, Chedjou, Ertuğrul, Latovlevici, Aytaç, Badji, Lima, Umut Meraş, Stancu, Sakho

Galatasaray'da Onyekuru milli takımda yaşadığı sakatlık nedeniyle Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Galatasaray diğer oyuncuların da sağlık durumları ile ilgili resmi siteden açıklama yaptı.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Milli takım arasında ülkeleri adına sahaya çıkan oyuncularımızdan Sofiane Feghouli maça 48 saat, Fernando Muslera ile Yuto Nagatomo ise maça 36 saat kala ülkemize dönebilmiştir.

Younes Belhanda'nın milli takımda yaşadığı sol kasığındaki zorlanma ile Garry Rodrigues'in sağ kasık adalesindeki ağrıya ilişkin tedavileri devam etmektedir.

Henry Onyekuru'nun milli maçta hissettiği ağrı sonrası yapılan tetkiklerinde sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun sakatlığına ilişkin tedavi süreci başlamış olup bir süre sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Uyluk ön adale grubuna aldığı darbe sonrası oluşan kas içi hematom (kanama) nedeniyle özel bir programa tabi tutulan Ryan Donk'un saha adaptasyon çalışması devam etmektedir.

Tüm oyuncularımızın antrenmana ve maça çıkabilme değerlendirmesi bugün sağlık heyetimiz tarafından yapılacaktır.

KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Mariano Filho, Bursaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında.

Bu iki futbolcu, Bursaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 10. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

GALATASARAY EVİNDE EN ÇOK KAZANAN EKİP

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

Bursaspor çıkış istiyor

Bu sezon Samet Aybaba yönetiminde Süper Lig'in en genç kadrosuyla mücadele eden Bursaspor ilk galibiyetini Ankaragücü maçında almıştı. Yeşil-beyazlı takım 8 maçta 1 galibiyet 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Samet Aybaba ve öğrencileri Galatasaray deplasmanında sürpriz peşinde olacaklar.

Galatasaray ile Bursaspor 99. randevuda

Galatasaray ile Bursaspor, yarın yapacakları maçla lig tarihinde 99. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, 1967-1968 sezonunda ilk kez Türkiye 1. Futbol Ligi'ne (Şimdiki Süper Lig) yükselen Bursaspor ile yaptığı karşılaşmalardan 51'ini galibiyetle kapattı, rakibine 22 kez yenildi. İki takım arasındaki 25 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Rekabetteki son 4 randevudan galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 98 maçta rakip filelere 173 gol attı, Bursa ekibi 82 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, Bursa'da 2-1, evinde de 5-0'lık skorlarla kazandı.

- Bursaspor 12 maçtır kazanamıyor

Bursaspor, Galatasaray ile ligde yaptığı son 12 maçı kazanamadı. Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 12 randevuda 4 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Bursaspor ile sahasında yaptığı lig maçlarında 37 kez galip geldi, 4 kez rakibine yenildi, 8 müsabaka ise berabere tamamladı. Sarı-kırmızılılar, Bursaspor'a İstanbul'da 118 gol attı, kalesinde 33 gol gördü.

- Farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Bursaspor karşısında ligdeki en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 ve 2013-2014 sezonlarında kendi sahasında 6-0 yenerek aldı. Bursaspor ise Galatasaray karşısında en farklı skorlu galibiyetini, 2001-2002 sezonunun ilk yarısında Bursa'da yapılan karşılaşmada 5-0'lık skorla elde etti.