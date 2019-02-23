Fikret Orman: Beşiktaş şov yeri değil

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Mayıs ayında gerçekleştirilecek olan kongre öncesinde burasının şov yapma yeri değil siyah beyazlılara hizmet yerinin olduğunu söyledi.

Beşiktaş kulübünün 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Başkan Fikret Orman, 2012 senesinde devraldıkları siyah beyazlılarda 7. senelerini doldurduklarını yineledi. Orman, kulübü 431 milyon TL ve 242 Milyon Dolar borçla devraldıklarını da söyledi.

Hatalarımız Elbette Var

Yaptıkları harcama ve yatırımları kalem kalem açıklayan Fikret Orman, "110 senelik bu kulüpte çok fazla oyuncu satışı gerçekleştirdik. Elimizdeki oyuncuları satarak kar yaptık. Artık amatör şubelerden zarar elde etmiyoruz. Yaptığımız yatırımlar ve gelirlerimiz ortada. Beşiktaş'ta yeni bir seçim arifesine girdik. Hatalarımız yok mu tabi ki var. Bu hataları bütün insanlar yapıyor. Hatasız kul olmaz. Benim siyah beyazlı taraftarlar ile bir sorunum bulunmuyor. Süleyman abinin arkadaşları da burada. Karşıma iyi bir aday gelirse Beşiktaş için gelsin." dedi.