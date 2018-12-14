Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde D Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yollarına Avrupa'nın iki numaralı kupasında devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları dün gece oynanan karşılaşmalarla tamamlanırken, temsilcilerimizin muhtemel rakipleri de belli oldu.

PAZARTESİ GÜNÜ RAKİPLER BELLİ OLUYOR

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu kuraları 17 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Kurallar gereği ikinci torbada bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray birbirleriyle eşleşemeyecek. Ayrıca Fenerbahçe seribaşı takımlardan Dinamo Zagreb ile aynı gruptan çıktığı için eşleşemeyecek. Son 32 turunda Avrupa Ligi gruplarını ilk iki sırada bitiren 24 takımla, Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 grup üçüncüsü mücadele edecek. Avrupa Ligi grup birincileriyle Devler Ligi'nden gelen en iyi dört grup üçüncüsü, pazartesi günü İsviçre'de TSİ 15.00'te çekilecek olan kuraya seri başı olarak katılacak.

Kura çekimi öncesi oluşan torbalar ise şöyle:

1. torba (Muhtemel rakipler)

Arsenal

Benfica

Chelsea

Dinamo Zagreb (Fenerbahçe eşleşemiyor)

Dinamo Kiev

Eintracht Frankfurt

Genk

Inter

Napoli

Salzburg

Sevilla

Valencia

Villarreal

Zenit

2. torba

BATE Borisov

Club Brugge

FENERBAHÇE

GALATASARAY

Krasnodar

Lazio

Malmö

Rapid Wien

Rennes

Sporting Lizbon

Shakhtar Donetsk

Viktoria Plzen