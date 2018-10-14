Fenerbahçe'de bir yıldızın daha ismi çizildi

Lige verilen milli maç arasını hazırlık maçlarıyla değerlendiren Fenerbahçe'de Matheiu Valbuena'nın isteksiz tavırları teknik direktör Phillip Cocu ile arasındaki iplerin kopmasına neden oldu. Hollandalı teknik adam sistemine uymadığı gerekçesiyle süre tanımadığı Valbuena'nın devre arasında ayrılması konusunda yönetime rapor sunacak.

Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakıldığı Fenerbahçe'de neşter ikinci kez vurulacak. Edinilen bilgilere göre Cocu, takımdan bazı isimlerin gönderilmesi için eline kağıdı kalemi aldı ve Valbueana'yı ilk sıraya yazdı.

Sezon başında ayrılması beklenen Fransız yıldız, beklediği teklif gelmeyince kulüpte kalmıştı. Aykut Kocaman'la da sorun yaşayan tecrübeli yıldız, Cocu'nun döneminde de uyum sorununu aşamadı. Geçen hafta başında pozitif bir havayla başladığı çalışmalarda zaman ilerledikçe yine negatife dönen Valbuena'nın, 3-0 kazanılan İstanbulspor hazırlık maçındaki performansı da hocasını kızdırdı.

COCU'YLA DA UYUM SAĞLAYAMADI

Valbuena'nın bireysel futbolu, yaptığı top kayıpları ve 75'te oyundan alınırken sinirli hareketler sergilemesi tepki topladı.

Cocu'nun çalışma sistemine uyum sağlayamayan 34 yaşındaki futbolcunun mutsuz olduğu öğrenildi. Başkan Ali Koç'un durumunu yakından takip ettiği Mathieu Valbuena için Samandıra'da yapılan yorumlar, "Takımda yeniden kadro dışı durumu veya devre arasında gönderilecek biri olursa ilk isim Valbuena olur" şeklinde.