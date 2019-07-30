Süper Lig takımlarından Galatasaray sonunda Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Falcao'nun sarı kırmızılılar ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Günlerdir spor medyasını meşgul eden Falcao transferi sonunda tamamlandı. Galatasaray'ın Falcao ile her konunda anlaşma sağladığı ifade edildi. Tribündergi tarafından yapılan açıklamada, Radamel Falcao, #Galatasaray'da. Kontrat 2+1 yıl. Bonuslar dahil yıllık max €6M. Bonservis yok.

— İkinci yılda Millonarios FC'ye bonservissiz gitme hakkı.

— Uluslararası imaj hakları Jorge Mendes'in Gestifute şirketinde kalacak." ifadeleri kullanıldı.

Falcao'nun 3 Ağustos tarihine kadar İstanbul'a gelerek sarı kırmızılılar ile sözleşme imzalaması bekleniyor.