Falcao'da rakamlar belli oldu

Falcao transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'da ödenecek son rakamlar belli oldu.

Yılan hikayesine dönen Radamel Falcao transferi sonuçlandı. Galatasaray, Falcao'yu kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu ailesiyle birlikte yarın özel uçakla İstanbul'a gelecek. Golcü oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Sarı-kırmızılı takım, Falcao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Galatasaray menajerlik ücreti olarak Jorge Mendes'e 3 milyon euro ödeyecek. Falcao, yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Monaco'ya bonservis bedeli ödemeyecek olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalınması halinde Monaco'ya 1.5 milyon euro bonus ödeyecek.