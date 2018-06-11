Facebook Kullanıcıları Yeni Özelliklerden Memnun Değiller...

Yalnızca bazı Instagram kullanıcılarının gördüklerini bildirdiği son güncelleme, profil sayfasında küçük bir Facebook simgesi ekledi.

Güncelleme ilk olarak, Facebook simgesinin bir fotoğrafını yükleyen ve bunu “Instagram için önceden yayınlanmış bir beta” olarak nitelendiren bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edildi.

Instagram son olarak 'sustur' düğmesini ekler

Ancak, diğer kullanıcılar artık sadece Facebook bildirimleri hakkında bilgi vermenin bir yolu olarak işlev gören ve kendi Instagram profillerine açılan bir güncelleme görüyor.

Simgeye dokunmak, Facebook uygulamasını başlatır. İlk kez simgeyi tıkladığınızda, Instagram hesabınız ve Facebook hesabınız bağlantılı değilse, “Instagram, Facebook'u açmak istiyor” mesajını okur.

Mashable'a göre, Instagram için bir sözcü tarafından onaylanan Instagram tarafından test ediliyor. Bununla birlikte, sözcü, özelliğin tüm kullanıcılar için ne zaman kullanılacağını söylemedi.

Instagramlarında bildirim simgesini bulduğu kullanıcılar için, Facebook'un Instagram sahibinin sahip olduğu hatırlatıcı büyük ölçüde istenmeyen bir durumdu.