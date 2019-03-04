Erzurumspor'da şok ayrılık!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek'in görevine resmen son verildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollar resmen ayrıldı.

Görevine Son Verildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor tarafından yapılan açıklamada, "Sayın teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Mehmet Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde ise bir kez daha başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Süper Ligin 8. haftasında takımın başına geçen Mehmet Özdilek, 16 haftada, Erzurumspor ile 20 puan toplayabildi.