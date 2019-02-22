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Emenike'den olay derbi yorumu
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Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Emenike'den olay derbi yorumu

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emenike hafta sonunda oynanacak derbi için sosyal medyadan açıklama yaptı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Emenike hafta sonunda oynanacak derbi için yorumda bulundu. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde ilk 11'de sahaya çıktığı bir görseli paylaşan Emenike, sarı lacivertlileri unutamadığını dile getirdi.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından hafta sonunda oynanacak olan Beşiktaş derbisi hakkında yorum yaptı. Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde Nijeryalı golcü oyuncu, 2014-2015 sezonu kadrosunda, kendisinin forvet hattında yer aldığı kadroyu paylaşarak sarı lacivertli taraftarlara gönderme yaptı.

Gönderme Yaptı

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'nin teknik direktörü yine Ersun Yanal'dı ve kadroda ilk 11'de yer alan isimler ise şöyleydi. Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Bruno Alves, Michael Kadlec, Caner Erkin, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Dirk Kut, Moussa Sow, Emmanuel Emenike.


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