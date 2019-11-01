Emeklilere ek ödeme zammı!

Emekliler için maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödemenin yüzde 8'e çıkarılması bir kez daha gündeme geldi.

Emekliler enflasyon rakamlarına kilitlenmişken ek ödeme zammıyla umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin oranı maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor.

İADE DE KATLANACAK

Talep hayata geçerse emeklilerin ek ödeme tutarları 30 ile 368 lira arasında artış gösterecek. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) çıkacak.

EN AZ 74 LİRA OLACAK

Halen en düşük emekli maaşı 935 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaşı alanın eline aylık 46 lira ek ödeme geçiyor. Bu ödeme yüzde 8'e yükselirse, emeklinin ek ödemesi 74 liraya çıkacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde en yüksek maaşı alanların ek ödeme oranı yüzde 8 olursa, 368 lira 48 kuruşa yükselecek.