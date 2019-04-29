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Elazığ Film Festivali'nde 'Locman' ve 'Suç Unsuru' birinciliği paylaştı
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Elazığ Film Festivali'nde 'Locman' ve 'Suç Unsuru' birinciliği paylaştı

12. Uluslararası Elazığ Çayda Çıra film festivali'nde yarışan ulusal uzun metraj film yarışmasının birinciliğini 'Locman' aldı. Festivalin diğer birincilik ödülüne ise 'Suç Unsuru' filmi layık görüldü.

12. Uluslararası Elazığ Çayda Çıra film festivali'de yarışan ulusal uzun metraj film yarışmasının birinciliğini Locman aldı. Festivalin diğer birincilik ödülüne ise Suç Unsuru filmi layık görüldü. 

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HER SENE DAHA ÇOK BÜYÜYORUZ

Bu yıl 12.si yapılan Uluslararası Elazığ Çayda Çıra film festivalinde bir birinden başarılı uzun metrajlı ve kısa metrajlı filmler yarıştı. Oldukça ilgi gören Festivalin başarılı direktörü Serdar Kara, Elazığ'da gerçekleştirilen ve büyük fedakarlıklar sonucu Elazığ halkının beğenisine sunulan Çayda Çıra festivalinin her sene daha kapsamlı bir şekilde geliştiğini ve festivalin Türkiye'de yapılan film festivalleri içinde önemli bir seviyeye ulaştığını açıkladı.

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FESTİVAL İÇİN KARA ŞAHİN'İ SATTIK

Aylar öncesinden hummalı bir hazırlık faailiyeti içine girdiklerini ve ekonomik sıkıntılara rağmen önemli bir organizasyon gerçekleştirdiklerine temas eden Serdar Kara, şunları söyledi:" Sinema delisi olan bir kaç kişi ile birlikte Elazığ'da 12 yıl evvel bir film festivali düzenledik. Ancak o kadar ciddi sıkıntılar yaşadık ki, şahsi otomobilimiz olan siyah bir şahinimizi satarak ilk bütçemizi oluşturduk. Ancak sonraki yıllarda Elazığ'da bulunan sponsorlarında imdadımıza yetişmesiyle rahat bir nefes alabildik".

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YÜZLERCE SANATÇI ELAZIĞLILAR İLE BULUŞTU

Türk sinemasının yanısıra uluslararası filmleride bünyemize kattık. Festival programlarında Elazığlıları yüzlerce sanatçı ile buluşturduk. Yüzlerce gösterim, söyleşi, sergi ve etkinlik yaptık. Her sene biraz daha festival programını genişletiyoruz. Elazığ Çayda Çıra film festivali ilçe ve beldelerimize olduğu kadar civar şehirler ve ilçelerinede hitap etmeye başladı. Katılımcılar arasında Türkiye'nin bir çok şehrinden gelen misafirlerinde aramızda görmekten gurur duyuyoruz".

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BAŞARILI FİLMLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

12. Uluslararası Çayda Çıra film festivalinde bu sene vizyona giren başarılı eserlere yer verildi. Gişe hasılatı ve sanatsal başarıların ödüllendirildiği festivalde en iyi uzun metrajlı Türk filmi dalında "Locman" ve "Suç Unsuru" filmleri birinciliği paylaştı.

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 12. ELAZIĞ ÇAYDA ÇIRA FESTİVALİNİN EN İYİLERİ

En iyi Film: "Locman" ve "Suç Unsuru"
En İyi Yönetmen: "Suç Unsuru" filmi ile Süleyman Arda Eminçe
En iyi Senaryo "Locman" ve "Babamın Kemikleri", Şükrü Alaçam ve İsmail Doruk
En iyi Görüntü Yönetmeni: "Beyaz Hüzün", Erol Civan
En iyi Kadın Oyuncu: "Ay Dede" , Ezgi Mola
En iyi Erkek Oyuncu: "Suç Unsuru", Bülent Çolak
En İyi Müzik: "Beyaz Hüzün", Yıldıray Gürgen

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ULUSAL KISA METRAJ YARIŞMA SONUÇLARI

En iyi Kısa Film "İki Elin Arasında"
Jüri Özel Ödülü "Takas"
Mansiyon Ödülü "Gümüş"

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İL GENELİ KISA METRAJ YARIŞMA SONUÇLARI

En İyi Kısa Film: "Bağımlı", Mustafa Yusuf Tüten
Jüri Özel Ödülü: "Hatırladıklarım", Dilayda Gül
Mansiyon Ödülü: "Teknoloji Kurbanı", Zeki Batur


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