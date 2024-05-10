ATV'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman', 159. bölümüyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Dizi, tüm kategorilerde reytinglerde üst sıralarda yer aldı ve #KuruluşOsman etiketiyle trend oldu.

Son bölümde, Osman Bey’in gördüğü rüyadan yola çıkarak Brusa’ya gitmesi ve öğrendikleri bölüme damga vurdu. Sahte kadının ortaya çıkmasıyla Beyler arasında gerginlik yaşandı, ancak Yunus Emre'nin araya girmesiyle olay yatıştırıldı. Yunus Emre, rüyadaki sembollerin fütuhatla bağlantılı olduğunu belirterek Osman Bey'i cesaretlendirdi. Rüyanın yorumunu alan Osman Bey, Mekece'yi kuşatmak için harekete geçti. Ancak bu kuşatma sırasında, Yakup Bey ve İbrahim Bey, Osman Bey'e meydan okuyarak aralarında yeni bir gerilim yarattı.

Öte yandan, Aleaddin'in suçsuzluğunun kanıtlanmasıyla Gonca, Yakup Bey'in sert tepkisiyle karşılaştı. Yakup Bey, kızını affetmediğini belirtti. Tüm bu gelişmeler, Osman Bey ve Beyler arasındaki ilişkilerin gidişatını merak uyandırıcı bir hale getirdi.

Dizinin yapımcısı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, yönetmeni Ahmet Yılmaz ve başrol oyuncusu Burak Özçivit ile 'Kuruluş Osman', çarşamba akşamlarının favorisi olmaya devam edecek.