Trendyol, "Yarının Köyleri" Projesini 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Tanıttı

Dijitalleşme ile Kırsal Kalkınma Hedefleniyor

Trendyol, kırsal alanlarda fırsat eşitliği sağlamak ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla geliştirdiği "Yarının Köyleri" projesini 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tanıttı. Bu projede, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile iş birliği yaparak kadınları ve gençleri teknolojiyle güçlendirmeyi, girişimciliği teşvik etmeyi hedefliyor. Proje, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen panelde detaylandırıldı.

Panelde Öne Çıkan İsimler ve Konular

Panelde Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin ve UNDP Dış İlişkiler ve Savunuculuk Bürosu Direktörü Susan Brown konuşmacı olarak yer aldı. Panelde, "Kapsayıcı Kırsal Kalkınmayla Dijital Uçurumu Kapatmak: Sürdürülebilir Kalkınmada Özel Sektörün Katkısı" konusuna değinildi. Moderatörlüğü ise UNDP Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Direktör Yardımcısı Nick Rene Hartmann üstlendi.

Yarının Köyleri Projesinin Etkileri ve Başarıları

Proje kapsamında kurulan "Yarının Köyleri" dijital merkezleri, kısa sürede Adana, İzmir, Sakarya ve Diyarbakır gibi farklı bölgelerde yerel toplulukların gelişimine büyük katkılar sağladı. Bugüne kadar bu merkezlerde yaklaşık 4.000 kişi eğitim aldı. Örneğin, İzmir Ulamış'taki bir arıcılık ailesi, dijital eğitimlerin ardından üretimlerini üç kovanla başlatarak 400 kovana çıkardı. Adana'daki Kürkçüler köyünde eğitim alan öğrenciler, uluslararası robot olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Yerel Üreticilere Sağlanan Destek ve Ürünlerin Pazarı

Yarının Köyleri’nin girişimcileri, yalnızca yerel çevrelerinde değil, Türkiye genelinde ve uluslararası pazarlarda da tanınan markalara dönüştü. Proje, Trendyol'un platformu üzerinden açtığı "Yarının Köyleri Butiği" ile yüzlerce yerel ve bölgesel ürünün milyonlarca müşteriyle buluşmasını sağladı. Kadın üreticilerin el emeği, yerel tarım ürünleri ve kültürel tasarımlar, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte görünürlük kazanıyor.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Katkı

Yarının Köyleri projesi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 4. (Nitelikli Eğitim), 5. (Toplumsal Cinsiyet Eşitliği) ve 8. (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) maddelerine katkı sunuyor. Projenin hedefleri arasında kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, gençlerin dijital beceriler kazanması ve akıllı tarım uygulamalarıyla üretkenliğin artırılması yer alıyor. Trendyol, 2028 yılına kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde toplam 10 dijital merkez kurmayı planlıyor.

Finansman ve Özel Sektörün Rolü

Panelde Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Yıldız, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşmanın yalnızca devlet müdahalesi ile mümkün olamayacağını, özel sektörün katılımının da şart olduğunu vurguladı. Yıldız, kalkınma finansmanı açığının yıllık 4 trilyon dolara ulaşmasının bu konunun aciliyetini artırdığını belirtti. Ayrıca, UNDP Türkiye ile yapılan iş birliğinin, dijital dönüşümün ülkenin dört bir yanına yayılmasına olanak tanıdığını ifade etti.

Trendyol'un Vizyonu ve Gelecek Hedefleri

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, şirketin 15 yıllık yolculuğunun, 250 binden fazla satıcıyı 42 milyondan fazla müşteriyle buluşturan bir teknoloji platformu olarak devam ettiğini belirtti. Şahin, "Yarının Köyleri" projesinin kırsal alanlardaki dijital uçurumu kapatmayı hedeflediğini ve bu sayede yerel üreticilerin, kooperatiflerin ve kadınların kendi markalarını kurmalarına yardımcı olduklarını ifade etti.

İnovasyon ve Dayanıklılık İçin Yeni Fırsatlar

UNDP Dış İlişkiler ve Savunuculuk Bürosu Direktörü Susan Brown, Trendyol ile yürütülen projenin, özel sektörün kırsal kalkınmayı nasıl destekleyebileceğini gösterdiğini vurguladı. Projenin, yerel üreticileri dijital değer zincirlerine entegre ederek sürdürülebilir iş modelleri yaratma hedefi, kırsal alanlarda teknoloji eşitsizliğini azaltmayı ve herkes için yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor.