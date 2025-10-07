Dolar
41,7127 %0,23
Euro
48,6453 %0,44
Gram Altın
5.311,76 % 0,06
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi TikTak, Getir Araç'ı Satın Alarak Ulaşım Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

TikTak, Getir Araç'ı Satın Alarak Ulaşım Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
TikTak, Getir Araç'ı Satın Alarak Ulaşım Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor
Okunma Süresi: 2 dk

Araç paylaşım ve günlük kiralama hizmetleri sunan TikTak, Getir Araç'ı satın aldığını açıkladı. Bu satın alma, iki markanın birleşimi sayesinde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde daha erişilebilir, pratik ve sürdürülebilir bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlıyor. TikTak, bu adımla birlikte Türkiye'nin en büyük araç paylaşım platformu olma unvanını elde ederken, Avrupa'nın önde gelen üç araç paylaşım şirketinden biri haline geldi.

Yeni Ulaşım Dönemi

Getir Araç'ın TikTak bünyesine katılmasıyla birlikte, şirketin filo kapasitesi yaklaşık 8.500 araca ulaştı. Bu gelişme, Türkiye'nin en büyük metropollerinde özel araç sahipliğinin azalmasına ve trafik yoğunluğunun hafiflemesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini de destekleyecek bir adım olarak öne çıkıyor. TikTak Kurucusu ve CEO'su Ersan Öztürk, bu satın almanın kullanıcı deneyimini geliştireceğini vurgulayarak, "2020 yılında yola çıkarken amacımız şehir yaşamını kolaylaştırmaktı. Getir Araç'ın bünyemize katılmasıyla birlikte, kullanıcılarımıza iki kat daha fazla hizmet verebilecek kapasiteye ulaşıyoruz," dedi.

Gelecek Vizyonu

Şirketin hedefleri arasında 7 Ekim 2025 itibarıyla 500 binin üzerinde aktif kullanıcıya 8.500 araçla hizmet vermek yer alıyor. TikTak, 2026 yılında platform kullanıcılarının toplamda 10 milyon kiralama gerçekleştirmesini bekliyor. Bu projeksiyon, şirketin büyüme stratejileri ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla büyük bir uyum içinde ilerliyor.

Bu birleşim, sadece ulaşım alanında değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, şehirlerin daha yaşanabilir ve çevre dostu hale gelmesi için çalışmalara devam edeceğini belirtiyor. TikTak, bu stratejik hamleyle Türkiye'nin ulaşım geleceğini şekillendirmeye kararlılıkla devam edeceğini ifade ediyor.

#Ankara
#Çevre
#Ekonomi
#Getir
#İstanbul
#İzmir
#Teknoloji
#Ulaşım
Karadeniz'in Deniz Kadınları: Geleneksel Balıkçılıkta Azalan Sayılar
Karadeniz'in Deniz Kadınları: Geleneksel Balıkçılıkta Azalan Sayılar
#Gündem / 07 Ekim 2025
Lucas Torreira Galatasaray’da Kalıyor! Yeni Sözleşme 2030’a Kadar
Lucas Torreira Galatasaray’da Kalıyor! Yeni Sözleşme 2030’a Kadar
#Gündem / 07 Ekim 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Türkiye, Elektrik İletim Hatlarını Güçlendirmek İçin 750 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı
Türkiye, Elektrik İletim Hatlarını Güçlendirmek İçin 750 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı
Ekonomi
Bakan Işıkhan 18 Yaş Altı Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Duyurdu: '76 Binden Fazla Reçeteyi Karşıladık'
Bakan Işıkhan 18 Yaş Altı Tip 1 Diyabet Hastaları İçin Duyurdu: '76 Binden Fazla Reçeteyi Karşıladık'
Ünlü Oyuncu Ben Lewis, 46 Yaşında Hayatını Kaybetti
Ünlü Oyuncu Ben Lewis, 46 Yaşında Hayatını Kaybetti
AK Parti Eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
AK Parti Eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık Gözaltına Alındı
TOKİ Başvurularında Son Durum: Sosyal Konut Projesi Hakkında Bilgiler
TOKİ Başvurularında Son Durum: Sosyal Konut Projesi Hakkında Bilgiler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Trafik Denetimlerine Yönelik Açıklamaları
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Trafik Denetimlerine Yönelik Açıklamaları
DGS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Tarihler Belli Olmaya Başladı
DGS Ek Tercih Süreci Başlıyor: Tarihler Belli Olmaya Başladı
7 Ekim Salı: Bugün Tam, Yarım, Çeyrek, Gram, 22 Ayar Bilezik ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
7 Ekim Salı: Bugün Tam, Yarım, Çeyrek, Gram, 22 Ayar Bilezik ve Cumhuriyet Altını Ne Kadar?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft