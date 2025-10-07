TikTak, Getir Araç'ı Satın Alarak Ulaşım Alanında Yeni Bir Dönem Başlatıyor

Araç paylaşım ve günlük kiralama hizmetleri sunan TikTak, Getir Araç'ı satın aldığını açıkladı. Bu satın alma, iki markanın birleşimi sayesinde İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde daha erişilebilir, pratik ve sürdürülebilir bir ulaşım deneyimi sunmayı amaçlıyor. TikTak, bu adımla birlikte Türkiye'nin en büyük araç paylaşım platformu olma unvanını elde ederken, Avrupa'nın önde gelen üç araç paylaşım şirketinden biri haline geldi.

Yeni Ulaşım Dönemi

Getir Araç'ın TikTak bünyesine katılmasıyla birlikte, şirketin filo kapasitesi yaklaşık 8.500 araca ulaştı. Bu gelişme, Türkiye'nin en büyük metropollerinde özel araç sahipliğinin azalmasına ve trafik yoğunluğunun hafiflemesine katkı sağlayacak. Aynı zamanda, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini de destekleyecek bir adım olarak öne çıkıyor. TikTak Kurucusu ve CEO'su Ersan Öztürk, bu satın almanın kullanıcı deneyimini geliştireceğini vurgulayarak, "2020 yılında yola çıkarken amacımız şehir yaşamını kolaylaştırmaktı. Getir Araç'ın bünyemize katılmasıyla birlikte, kullanıcılarımıza iki kat daha fazla hizmet verebilecek kapasiteye ulaşıyoruz," dedi.

Gelecek Vizyonu

Şirketin hedefleri arasında 7 Ekim 2025 itibarıyla 500 binin üzerinde aktif kullanıcıya 8.500 araçla hizmet vermek yer alıyor. TikTak, 2026 yılında platform kullanıcılarının toplamda 10 milyon kiralama gerçekleştirmesini bekliyor. Bu projeksiyon, şirketin büyüme stratejileri ve kullanıcı odaklı yaklaşımıyla büyük bir uyum içinde ilerliyor.

Bu birleşim, sadece ulaşım alanında değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, şehirlerin daha yaşanabilir ve çevre dostu hale gelmesi için çalışmalara devam edeceğini belirtiyor. TikTak, bu stratejik hamleyle Türkiye'nin ulaşım geleceğini şekillendirmeye kararlılıkla devam edeceğini ifade ediyor.