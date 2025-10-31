Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye-İsviçre Ticaret Hacmi 12 Milyar Dolara Ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile İsviçre arasındaki ticaretin önemli bir ivme kazandığını ve 2025 yılının ilk dokuz ayında ticaret hacminin 12 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Bu rakam, 2024 yılının toplam ticaret hacmini de geride bıraktı. Bakan Bolat, bu olumlu gelişmelerin, Türkiye'nin uluslararası ticaretindeki güçlenmenin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İsviçre ile Ekonomik İş Birliği

Türkiye'de düzenlenen 19. Türkiye-İsviçre Ekonomi Forumu, İsviçre Ticaret Odası, İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği, Swiss Business Hub Türkiye, İsviçre İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye Müteahhitler Birliği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir. Forum kapsamında, Türkiye ve İsviçre arasında ekonomik iş birliğini güçlendirmek amacıyla Türk Eximbank ile İsviçre İhracat Risk Sigortası (SERV) arasında bir mutabakat anlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini daha da derinleştireceği öngörülmektedir.

Dostluk Antlaşması'nın 100. Yılı

Bakan Bolat, forumda yaptığı konuşmada, etkinliğin İsviçre ve Türkiye arasındaki Dostluk Antlaşması'nın 100. yıl dönümünü kutlamakta olduğunu belirterek, bu tür organizasyonların iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı artırma potansiyeline sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleriyle revize edilen Serbest Ticaret Anlaşması'nın, bu başarıda önemli bir rol oynadığına dikkat çekti.

İsviçreli Yatırımlar ve Türk Müteahhitlerin Başarıları

Bakan Bolat, Türkiye'deki İsviçreli şirketlerin yatırım tutarının 10,6 milyar dolar olduğunu ve Türkiye'nin İsviçre'deki yatırımlarının ise yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu aktardı. Türkiye'nin Kafkasya, Türk dünyası ve Asya'ya açılan kapı konumunun, İsviçreli yatırımcılara yeni pazarlara erişim imkanı sağladığını belirtti. Bolat, mühendislik uzmanlığı ve finansal kapasitenin Türk müteahhitlerin uluslararası deneyimi ile birleşmesinin, her iki ülkede de başarılar elde edilmesine yol açacağına vurgu yaptı.

Ticaret Diplomasisi ve İş Birliği Fırsatları

Bakan Bolat, Ukrayna, Suriye ve diğer bölgelerde yeniden inşa ve altyapı projelerine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, ticaret diplomasisi aracılığıyla iki ülke arasında diyalog kanallarını açmaya çalıştıklarını ifade etti. İyi işleyen üst düzey danışma toplantılarının, ortak çabaları destekleyecek önemli bir araç olduğuna dikkat çekti. Forumda imzalanacak olan Türk Eximbank ve SERV arasındaki mutabakat zaptının, ikili ticaret ve yatırımların güçlendirilmesine katkıda bulunacağı belirtildi.

Türk Müteahhitlerin Uluslararası Başarıları

Bakan Bolat, Türk müteahhitlerinin 137 ülkede yaklaşık 550 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla gerçekleştirdiğini dile getirdi. Bu başarıların, Türk müteahhitlerin büyük ölçekli ve yüksek katma değerli projelerdeki uluslararası üne sahip olmalarından kaynaklandığını ifade etti. Özellikle Ukrayna ve Suriye gibi ülkelerde yeniden inşa süreçlerinde büyük projelerin hayata geçirilmesinin planlandığını belirterek, Türk müteahhitleri ile İsviçre bankaları ve mühendislik firmaları arasında iş birliğinin, ekonomik fayda sağlayacağını kaydetti.