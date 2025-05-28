Ege Bölgesi'nde 5 ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Adm ve Gdz Elektrik, 2025 sonuna kadar toplam 14 milyar liralık yatırım yaparak hem altyapısını güçlendiriyor hem de dijital dönüşüme öncülük ediyor. Şirketlerin öncelikli hedefi; yaz aylarında artan enerji talebini karşılamak, kayıp-kaçakla mücadele etmek ve kesintisiz enerji sağlamak.

Uydu destekli sayaç okuma sisteminde Türkiye’de ilk

Enerji alanında bir ilke imza atan şirketler, GSM şebekesinin yetersiz kaldığı kırsal bölgelerde sayaç verilerinin güvenli şekilde iletilebilmesi için uydu tabanlı sayaç okuma sistemini uygulamaya aldı. Pilot uygulama Muğla'nın Milas ilçesinde 100 noktada başlatıldı. 2025 yılı içinde bu sayının 2 bine çıkarılması planlanıyor.

Bu teknoloji sayesinde, sahaya fiziksel erişim gerekliliği büyük ölçüde azalırken, karbon ayak izi de düşüyor. Uydu bağlantısı sayesinde hem veri kaybı önleniyor hem de sayaç okuma maliyetleri düşürülüyor.

Dijital çözümlerle müşteri memnuniyeti arttı

Yapay zekâ destekli WhatsApp iletişim hattı, hızlı çağrı merkezi hizmeti ve dijital bağlantı süreçleriyle müşteri deneyimi baştan sona yenilendi. Şirket verilerine göre, çağrı merkezine erişim süresi 23 saniyeye kadar düşerken, memnuniyet oranı yüzde 95’in üzerine çıktı.

Yazlık bölgelerde mobil enerji ekipmanları devrede

Turizm sezonunda oluşan ani nüfus artışlarına karşı hazırlıklı olmak adına mobil jeneratörler, trafolar ve depolama sistemleri devreye alınıyor. Böylece Ege sahillerinde enerji kesintileri minimuma indiriliyor.

Doğayla uyumlu enerji altyapısı

“Doğa için Enerji” yaklaşımıyla çevresel sürdürülebilirliği odağa alan şirketler, başta ormanlık alanlar olmak üzere 22 bin kilometrelik enerji hattını Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte izliyor. Yangın riski yüksek bölgelerde erken uyarı sistemleriyle doğa ve enerji güvenliği bir arada korunuyor.

Kadın sayaç okuyucular sahada

Toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayan projelerden biri de sahadaki kadın sayaç okuyucular oldu. Şu anda iki ilçede görev yapan 6 kadın çalışan, enerji sektöründe fark yaratıyor. Hedef, bu uygulamayı daha fazla bölgeye yaymak.

Veriyle yönetilen yeni enerji çağının eşiğindeyiz

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, modern enerji yönetiminin artık veri, yapay zekâ ve şehir planlama gibi disiplinlerle yürütüldüğünü belirtti:

“Bir trafik görüntüsü, enerji yönetimi için değerli içgörüler sunabiliyor. Bugünün elektrik dağıtımı reaktif değil, artık proaktif ve öngörüye dayalı. Bu da tam anlamıyla bir dijital sinir ağına dönüşüm anlamına geliyor.”