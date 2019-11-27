Dybala'dan asker selamı

Atletico Madrid'le oynanan Şampiyonlar Ligi maçında gol atarak milli futbolcumuz Merih Demiral'a asker selamı veren Paulo Dybala açıklamada bulundu.

Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala, Atletico Madrid'e karşı attığı golden sonra takım arkadaşı Merih Demiral'a jest yaparak asker selamı verdi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanan Juventus-Atletico Madrid karşılaşmasında İtalyan ekibinin yıldızı Paulo Dybala'dan asker selamıyla gol sevinci geldi.

Mücadelenin 45+2. dakikasında Atletico Madrid ağlarını sarsan Arjantinli yıldız, golden sonra yedek kulübesine doğru giderek asker selamı verdi.

Yedek kulübesindeki milli futbolcumuz Merih Demiral'a jest yapan Dybala, ardından Demiral'a sarılarak sevincini paylaştı.

Dybala da maç sonunda yaptığı iki ayrı gol sevincini şu sözlerle açıkladı: "Gol sevincimde çeneme yaptığım ilk hareket kız arkadaşım içindi. Bir filmde görmüştük ve aşkı sembolize ediyordu. Merih'e gelirsek, o çok eğlenceli biri. Hareketin sebebi de soyunma odasındaki şakalaşmamızla alakalıydı. Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım."