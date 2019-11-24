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Dimitri Payet Beşiktaş'a
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Dimitri Payet Beşiktaş'a

Beşiktaş'ın, Marsilya forması giyen Fransız oyuncu Dimitri Payet ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın, Marsilya forması giyen Fransız oyuncu Dimitri Payet ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Şampiyonluk yarışında iddialı hale gelen Beşiktaş, Olimpik Marsilya'nın Fransız yıldızı Dimitri Payet için teklif yaptı. L'Equipe'te yer alan habere göre; Beşiktaş, 32 yaşındaki yıldız hücum oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor. Sözleşmesi 2021'de sona erecek olan Payet'nin Marsilya'ya aylık 600 bin euro maliyetinin olduğu ve bu nedenle yönetimin, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı vurgulandı.

Ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olan ve yüksek maaş alan Payet'yi gözden çıkaran Marsilya, teknik direktör Andre Villas-Boas'ın da onay vermesi durumunda Beşiktaş'a 'Evet' diyecek. Marsilya, bir diğer yüksek maaşlı oyuncuları Luiz Gustavo ile Adil Rami'yi Fenerbahçe'ye göndermişti.

Bu sezon 14 lig maçının 9'unda oynayan ve 4 gol atan Payet'nin tribünlerin en sevdiği oyunculardan biri olmasının da transferin önündeki bir dezavantaj noktası olduğunun altı çizildi. Dimitri Payet, 2017 yazında West Ham United'dan Marsilya'ya 29.3 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.


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