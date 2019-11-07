Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Diagne'ye yol göründü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Diagne'ye yol göründü

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, PSG maçında penaltı kaçırmasının ardından kapının eşiğine konuldu.

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'e kiraladığı Senegalli oyuncu Mbaye Diagne, PSG maçında penaltı kaçırmasının ardından kapının eşiğine konuldu.

Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'a kiraladığı Mbaye Diagne, PSG ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının 76. dakikasında krize yol açtı. Takım arkadaşının elinden topu alan ve penaltı atışını kullanmak isteyen Diagne, atıştan yararlanamazken takımını hayati bir puandan etti. Belçika basını ise Senegalli golcüye sert tepkiler gösterdi. Ülkeninin Het Nieuwsbla gazetesi, Diagne hakkında "Kabul edilemez, sorumsuz, egoist, bencil" yorumlarında bulundu.

"HER ŞEYİ BATIRDI"

Kulübün eski oyuncularından Marc Degryse ise "Diagne, Club Brugge için çok güzel olacak bir akşamı mahvetti. Her şeyi batırdı, bu nasıl bir bencillik! Takımın penaltıcısı Vanaken. Sen niye topu almaya çalışıyorsun? Bu oyuncunun Galatasaray'a dönmesi gerek." şeklinde konuştu. Diagne, maçın ardından taraftarlardan ve takım arkadaşlarından özür dilemişti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Diagne'ye yol göründü
Fatih'te sır perdesi aralanıyor
Belhanda yerine Andone
Kadir İnanır'dan Ebru Polat'a cevap
İspanyollar Galatasaray'ı Ti'ye aldı
Akın Akınözü sevgilisiyle yakalandı
Erdoğan'dan ilahiyat vurgusu
Real Madrid Galatasaray Şifresiz CBC Sport Canlı izle
Kayseri esnafı belediyeye yürüdü!
-
Çok Okunanlar
Şanlıurfa 11 Nisan Sıra Odası Tarafından Şehit Düşen Askerlere Mevlid Okundu
Şanlıurfa 11 Nisan Sıra Odası Tarafından Şehit Düşen Askerlere Mevlid Okundu
Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Beşiktaşlı taraftarlardan derbiye büyük ilgi
Beşiktaşlı taraftarlardan derbiye büyük ilgi
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Diagne'ye yol göründü
Diagne'ye yol göründü
Fatih'te sır perdesi aralanıyor
Fatih'te sır perdesi aralanıyor
Belhanda yerine Andone
Belhanda yerine Andone
Kadir İnanır'dan Ebru Polat'a cevap
Kadir İnanır'dan Ebru Polat'a cevap
İspanyollar Galatasaray'ı Ti'ye aldı
İspanyollar Galatasaray'ı Ti'ye aldı
Akın Akınözü sevgilisiyle yakalandı
Akın Akınözü sevgilisiyle yakalandı
Erdoğan'dan ilahiyat vurgusu
Erdoğan'dan ilahiyat vurgusu
Real Madrid Galatasaray Şifresiz CBC Sport Canlı izle
Real Madrid Galatasaray Şifresiz CBC Sport Canlı izle
Kayseri esnafı belediyeye yürüdü!
Kayseri esnafı belediyeye yürüdü!
Muğla'da peş peşe 3 deprem
Muğla'da peş peşe 3 deprem
Fenerbahçe'de hedef Matuidi
Fenerbahçe'de hedef Matuidi
Selin Ciğerci'den Demet Akalın paylaşımı
Selin Ciğerci'den Demet Akalın paylaşımı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji