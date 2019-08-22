Diagne'nin yerine Souleymane Doukara

Suudi Arabistan'ın Al İttifak takımı Diagne'den vazgeçerek Antalyaspor'un golcüsü Souleymane Doukara'yı resmen kadrosuna dahil etti.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Göztepe maçının kadrosunda yer almayan Antalyaspor'un Senegalli golcüsü Souleymane Doukara, takımdan ayrıldı. Bir süredir Al İttifak ile görüşme halinde olan 27 yaşındaki futbolcu, Suudi Arabistan ekibiyle her konuda anlaşmaya vardı.

Antalyaspor'un Ocak 2018'de Osmanlıspor'dan 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü için ne kadar bonservis bedeli alacağı konusunda ise açıklama yapılmadı.Bilindiği üzere Al İttifak, Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mbaye Diagne'yi de istiyordu.