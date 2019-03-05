Diagne eleştirilerin hedefinde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da yıldız golcü Diagne açıklamalarda bulundu. Son haftalarda formsuzluğu nedeni ile eleştirilerin odak noktası olan Diagne sarı kırmızılı taraftarlardan da özür diledi.

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladı Diagne kötü performansı nedeni ile eleştirilerin hedefi haline geldi.

Yeniden Goller Atacağım

Sarı kırmızılı forma altında 5 maçta sadece 1 gol atabilen Diagne son olarak kupada Hatayspor maçının kadrosuna da alınmamıştı. Diagne, "Şu ana kadar yetersiz olduğumun bende farkındayım. Ama kısa sürede her şey eski haline geri dönecek ve gollerimi sıralamaya devam edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verdi.