Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Diagne eleştirilerin hedefinde
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

Diagne eleştirilerin hedefinde

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da yıldız golcü Diagne bazı açıklamalar yaptı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'da yıldız golcü Diagne açıklamalarda bulundu. Son haftalarda formsuzluğu nedeni ile eleştirilerin odak noktası olan Diagne sarı kırmızılı taraftarlardan da özür diledi.

Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladı Diagne kötü performansı nedeni ile eleştirilerin hedefi haline geldi.

Yeniden Goller Atacağım

Sarı kırmızılı forma altında 5 maçta sadece 1 gol atabilen Diagne son olarak kupada Hatayspor maçının kadrosuna da alınmamıştı. Diagne, "Şu ana kadar yetersiz olduğumun bende farkındayım. Ama kısa sürede her şey eski haline geri dönecek ve gollerimi sıralamaya devam edeceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerine yer verdi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Yemek yapmayan anneye dava
Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı.
Antalya'ya turist akını
Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor
Mehmet Özdilek Beşiktaş'a gelecek mi?
Fatma Girik taburcu oldu
Rubin Kazan Gökdeniz'e 500 bin Euro ödeyecek
Diagne eleştirilerin hedefinde
-
Çok Okunanlar
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
Lojistik devi Arkas, yapay zekaya yöneldi; 'bulut'a taşındı
Lojistik devi Arkas, yapay zekaya yöneldi; 'bulut'a taşındı
Seyahat şirketi Ulusoy'da iflas etti
Seyahat şirketi Ulusoy'da iflas etti
Sakarya Kışlasında patlama; Yaralı askerler var
Sakarya Kışlasında patlama; Yaralı askerler var
Uğurludağ Belediyesi'nden enerji üretimine büyük katkı
Uğurludağ Belediyesi'nden enerji üretimine büyük katkı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Mansur Yavaş'tan Ankaralılara müjde
Yemek yapmayan anneye dava
Yemek yapmayan anneye dava
Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı.
Öncüpınar Gümrük Kapısı yeniden açıldı.
Antalya'ya turist akını
Antalya'ya turist akını
Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor
Şenol Güneş milli mesaiye başlıyor
Mehmet Özdilek Beşiktaş'a gelecek mi?
Mehmet Özdilek Beşiktaş'a gelecek mi?
Fatma Girik taburcu oldu
Fatma Girik taburcu oldu
Rubin Kazan Gökdeniz'e 500 bin Euro ödeyecek
Rubin Kazan Gökdeniz'e 500 bin Euro ödeyecek
Diagne eleştirilerin hedefinde
Diagne eleştirilerin hedefinde
24 saat hizmet verecek 'Sokak Hayvanlarını Koruma Aracı'
24 saat hizmet verecek 'Sokak Hayvanlarını Koruma Aracı'
Sahte altın operasyonunda 125 gözaltı
Sahte altın operasyonunda 125 gözaltı
Suriye sınırında patlama
Suriye sınırında patlama

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji