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Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Cenk Tosun'dan Beşiktaş açıklaması

İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton'da top koşturan Cenk Tosun kendisine gelen teklifi açıkladı.

İngiltere Premier Ligi takımlarından Everton'da top koşturan Cenk Tosun kendisine gelen teklifi açıkladı.

Cenk Tosun, teklifi doğrularken, "Beşiktaş yönetimi bir süre önce benimle iletişime geçti. Ancak kariyerime Avrupa'da devam etmek istiyorum. Bunu siyah-beyazlı yetkililere ilettim. Beni anlayışla karşıladılar. Daha sonra da bir görüşme yapmadık" ifadelerini kullandı.

NTV'ye açıklama yapan Cenk Tosun, İlk hedefinin Everton'da sürekli forma bulmak olduğunu söylerken, 28 yaşındaki oyuncu, "Kulübümde daha fazla süre almak istiyorum. Bunun için çok çalışıyorum. Antrenmanlarda gayet iyiyim. Forma şansı bulursam en iyi şekilde değerlendireceğim" dedi.

2018 Ocak ayında 22 milyon euro karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk, İngiliz ekibiyle çıktığı 43 maçta 9 gol attı.

 


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