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Cenk’in, 4.5 yıllık kazancı olan 81 TL’ye neler yapılabilir?
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Spor - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Cenk’in, 4.5 yıllık kazancı olan 81 TL’ye neler yapılabilir?

İngiltere Prenmier Lig ekibi Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un 4.5 yılda kazanacağı 18 milyon Euro (81 milyon TL) ile neler yapılabilir? İşte o sorunun cevabı.

İngiltere Prenmier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un 4.5 yılda kazanacağı 18 milyon Euro (81 milyon TL)  ile neler yapılabilir? İşte o sorunun cevabı.

EVERTON İLE BİR SERVETE KAVUŞTU

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun, İngiliz ekibi Everton'a transfer oldu.

18 MİLYON EURO ALACAK

Beşiktaş'a geldiğinde 5 yıllık anlaşma yapan ve 2016-2017 sezonu için siyah-beyazlı kulüpten 1 milyon 600 bin Euro alan yıldız oyuncu, Everton'a yıllık 4 milyon Euro'dan (18 milyon TL) 4.5 yıllık imza attı.

4.5 yıl sonunda toplam 18 milyon Euro (Yaklaşık 81 milyon TL) kazanacak. Cenk büyük bir servetin de sahibi oldu.

BU GELİRLE NELER YAPILABİLİR?

Peki Cenk'in elde edeceği gelirlerle neler yapılabilir? İşte cevabı…

-Boğaz'da 20 milyon liradan 4 villa alınabilir. Villalar 20 liradan kiraya verilebilir.

-73 bin 740 adet Cumhuriyet, 153 bin 001 adet yarım, 307 bin 984 çeyrek altın alınabilir.

-İstanbul Bağdat Caddesi'nde tanesi 3 milyon liradan 27 daire alınabilir ve bu daireler aylık 8 bin liradan kiraya verilebilir.

-1 milyon 74 bin liradan 75 adet Mercedes S400 alınabilir.

-İstanbul Halkalı'daki toplu konutlardan 500 bin liradan 162 daire alınabilir.

-1 adet Gulfstream G550 tipi jet alınabilir.


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