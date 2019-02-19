Burak Yılmaz Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı?

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku yaşanıyor. Takımdan ayrı idman yapan Burak'ın derbiye yetişmesi için adeta seferberlik ilan edildi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'a Burak Yılmaz'dan kötü haber geldi. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş idaresinde gerçekleştirilen idmana Burak Yılmaz'ın katılmaması siyah beyazlı taraftarları korkuttu.

Burak Yılmaz Korkuttu

Burak Yılmaz'ın derbide oynayıp oynayamayacağının henüz belli olmadığı belirtilirken Oğuzhan Özyakup'un da idmanda olmaması oldukça üzdü. Şenol Güneş'in saha ortasında yaptığı toplantıda derbinin son taktikleri verilirken Shinji Kagawa, Cyle Larin, Güven Yalçın, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma'nın şut çalışması yapması da gözlerden kaçmadı.