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Bülent Korkmaz'dan FETÖ iddialarına yanıt: Beni bilen bilir
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Bülent Korkmaz'dan FETÖ iddialarına yanıt: Beni bilen bilir

FETÖ'nün futbol ayağına yönelik İstanbul Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada adı geçen isimlerden Bülent Korkmaz, hakkındaki iddialara yanıt verdi.

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ'nün futbol ayağına yönelik soruşturmada Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın da geçiyor. Tecrübeli teknik adam hakkındaki FETÖ iddialarına bugün düzenlediği basın toplantısında yanıt verdi. "Beni herkes biliyor" diyen tecrübeli teknik adam "FETÖ konusunda rahatım." şeklinde konuştu.

Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basının karşısına çıkan Bülent Korkmaz FETÖ iddialarına yanıt verdi. Yıllarca Milli Takım ve Galatasaray formalarını gururla taşıdığını belirten Korkmaz, "Benim ve ailemin yaşam tarzı bellidir. Yıllarca futbol dışında başka işim olmadı. Çevremdekiler beni ve ailemi iyi tanır. İstedikleri gibi araştırabilirler. Çok rahatım." dedi.

"ALANYASPOR MAÇI ZOR GEÇECEK"

Yine zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını belirten Korkmaz, "Mili takım arasında sakat oyuncularımız iyileştiler. Mevlüt ve William'ın sakatlıkları geçti. 90 dakika fiziksel olarak oynayacak durumları yok ama en azından sonradan katkı yapabilirler. Hazırlık maçı aldık, geçen hafta orada da oynayan sakatlıktan gelen oyuncular, Olcan diğer oyuncu arkadaşların durumu görmek için iyi bir maç oldu. Bu oyuncuları inşallah Alanyaspor maçı kadrosuna alacağız. En azından bize hamle oyuncusu olarak alternatif olacaklar. Bu maçı en iyi şekilde hazırlandık. Çok koşmamız ve çok mücadele etmemiz gereken maçlardan biri bu inşallah istediğimiz sonucu alırız" dedi.

KORKMAZ

"İSTEYEN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE ARAŞTIRABİLİR"

Korkmaz, adının FETÖ soruşturmasında geçtiği iddialarına ise şu cevabı verdi:

"Yılarca milli takım ve Galatasaray forması giydim. Teknik direktörlük hayatına atıldım. Benim ve ailemin yaşam tarzı bellidir. Başka işlerle hayatım boyunca işim olmadı. Çevremdeki herkes beni, ailemi iyi tanır. Bu konuda rahatım. İsteyen istediği şekilde araştırabilir. Bu konuda sosyal medyada yapılan açıklamalarla ilgili tekzip yapmıştım. Benimle ilgili iki sene önce biri çıkıp konuştu, sonra özür diledi benden televizyon aracılığıyla. Beni bilen bilir. Benim ve ailemin yaşam tarzımı belli, son derece rahatım. İsteyen istediği şekilde soruşturma yapabilir."


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