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Beşiktaş'ta son dakika Konoplyanka gelişmesi
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Beşiktaş'ta son dakika Konoplyanka gelişmesi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta sürpriz bir Konoplyanka gelişmesi yaşandı. Ukraynalı oyuncuyla anlaşma sağlandığı ancak Fikret Orman'ın bu duruma rest çektiği iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta sürpriz bir Konoplyanka gelişmesi yaşandı. Ukraynalı oyuncuyla anlaşma sağlandığı ancak Fikret Orman'ın bu duruma rest çektiği iddia edildi.

Vodafone Park'ta oynanan Süper Kupa finaline menajerler akın etti. Bu isimlerden biri de Yevhen Konoplyanka'nın Türkiye temsilcisi Doğan Ercan'dı. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi ile statta bir araya gelen Ercan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla taraftarları heyecanlandırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Transferde ise Beşiktaş katı tutumunu sürdürüyor. 4 milyon euro isteyen Schalke 04'e bu rakamın yarısını teklif eden siyah-beyazlı yönetim, daha önce Ukraynalı futbolcu ile anlaşmaya varmıştı. Ardından farklı taleplere sinirlenen başkan Fikret Orman resti çekince oyuncu cephesinde de sorunlar giderildi. Şimdi her şey Alman kulübünden gelecek yanıta bağlı...

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarcı olduğu Elyounoussi görüşmelerinde ise sona gelindi. Norveçli oyuncu için Southampton'a 500 bin euro kiralama ücreti teklif eden siyah-beyazlılar büyük ölçüde anlaşma sağladı. Konoplyanka'da sonuç alınamazsa, Elyounoussi'ye imza attırılması bekleniyor.


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