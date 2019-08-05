Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Necip Uysal da sakatlandı. Nezip'in en az 10 gün takımdan ayrı kalacağı belirtildi.

Brescia ile oynan hazırlık maçında sakatlanan Necip Uysal'ın 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının 10. dakikasında rakip oyuncuya müdahale etmek isterken ayağı zemine takılan ve maçın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilimiştir. Necip Uysal'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.