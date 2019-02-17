Beşiktaş'ta ilk yolcu Medel!

Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Şilili yıldızı Medel için yeni tekliflerin olduğu iddia edildi. Siyah beyazlı futbolcunun yakın bir zamanda takımdan ayrılmasının gündeme geleceği belirtildi.

Yıldız isimle ilgili transfer iddialarının yeniden alevlenmesi sonrasında Ada basını da bu haberlere manşetlerinde geniş yer verdi. West Ham United takımına yakınlığı ile tanınan Claret and Hugh adlı internet sitesine konuşan fakat ismi verilmeyen bir yönetici Medel ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalar yaptı.

Son Karar Beşiktaş'ın

"Kendisi bizim yanımıza gelerek menajerlerden gelen son teklifleri değerlendirdi. Şu anda kendisi de İngiltere'ye gitmek için can veriyor. Ancak transfer dönemi bittiğinden dolayı siyah beyazlı takımı da zor durumda bırakmak istemiyor. Son bir kez daha görüşerek yakın zamanda kararını verecek." dedi.