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Beşiktaş'ta Aboubakar operasyonu
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Spor - - Editör: Tuğçe Gürel

Beşiktaş'ta Aboubakar operasyonu

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Aboubakar için Porto ile masaya oturduğu iddia edildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ın Aboubakar için Porto ile masaya oturduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın Avusturya kampında yaşadığı sakatlık sebebiyle Burak Yılmaz'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olmasının ardından yönetim, forvet transferi için düğmeye basmıştı. Fanatik'in haberine göre bu doğrultuda birçok isimle temas kuran Kara Kartal'ın, son olarak takımda 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'da karar kıldığı ortaya çıktı. Boyd, Douglas, Ruiz ve Rebocho transferlerinin ardından ses getirecek bir hamle yapmak için Kamerunlu oyuncuyu seçen Beşiktaş transfer komitesinin, 27 yaşındaki futbolcu için tüm sınırları zorlama kararı aldığı bildirildi.

Porto'yla yol ayrımında bulunan yıldız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama için çalışmalarını sürdüren yönetimin, "Bu sezon şampiyonluk yarışı zorlu geçecek. Taraftarı şampiyonluk havasına sokacak bir transfere ihtiyacımız var. Taraftarın hala unutamadığı Vincent Aboubakar'la bu havayı yakalarız" sözlerinde birleştiği bildirildi. Geçen yıl sol çapraz bağlarından sakatlık yaşayan ve uzun sürenin ardından takımına geri dönen yıldız futbolcu için Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama için girişimlerini sürdürüyor. Portekiz ekibinin ise oyuncusunu satma kararı aldığı, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.


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