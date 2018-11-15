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Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için rakipler devrede
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan için rakipler devrede

Tolgay Arslan, Beşiktaş'tan alacakları nedeniyle TFF'ye başvurunca yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Genç oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray devreye girdi.

Ligde zor günler geçiren Beşiktaş'ta Tolgay Arslan krizi yaşanıyor. Alacakları nedeniyle kulübü Federasyon'a şikayet eden Tolgay Arslan, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Genç futbolcu son dönemdeki düşük performansı nedeniyle Güneş'in tercihleri arasında yer almazken, tercübeli hocayla da gerginlik yaşamıştı.

Tolgay Arslan'ın süresiz kadro dışı bırakılmasının ardından Fenerbahçe ve Galatasaray yıldız oyuncu için nabız yoklamaya başladı. Terim'in beğendiği isim için yönetime mesaj gönderdiği iddia edilirken, Fenerbahçe'nin ise Tolgay için Ozan Tufan'ı önermeye hazırlandığı öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN TOLGAY ARSLAN AÇIKLAMASI

Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır.

Alacakları için TFF'ye başvurmuştu

28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı yönetimin geçmiş aylara ait alacaklarını yatırmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'E TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Teknik Direktör Şenol Güneş, Başakşehir maçının devre arasında yemek yediğini gördüğü oyuncusuna nedenini sordu. Tolgay'ın “Zaten oynatmıyorsunuz” demesine kızan deneyimli hoca, Genk maçında yedek bıraktığı gurbetçiyi Sivasspor maçı kadrosuna almamıştı.

Tolgay için ayrıca Başakşehir maçının devre arasında dürüm yediği için Futbol İdari Direktörü Ali Naibi tarafından uyarı almıştı.


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