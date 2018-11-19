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Beşiktaş ile Burak Yılmaz arasında pazarlık başladı
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Spor - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Beşiktaş ile Burak Yılmaz arasında pazarlık başladı

Trabzonspor yönetiminin kadro dışı bıraktığı Burak Yılmaz, sezon başında transferi son anda yatan Beşiktaş ile pazarlıklara başladı.

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ve tribünlerle sorun yaşayan Burak Yılmaz, süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Tecrübeli golcü için Beşiktaş yeniden devreye girdi. Şenol Güneş'in takımda görmek istediği Burak Yılmaz'a yönetimden yıllık 2 milyon euro'luk bir teklif gelirken Burak Yılmaz'ın yıllık 2 milyon 750 bin euro yıllık ücret ve ve 1 milyon 250 bin euro imza parası istediği iddia edildi.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş'in eski öğrencisini takımda görmek istediği belirtilirken, yönetimin de oyuncu ile temasa geçtiği ifade edildi. Deneyimli oyuncunun, kurulan temaslarda bonservis sorununu alacaklarına karşılık kendisinin halledeceğini söylediği belirtildi. Ancak, Burak buna karşılık 2 milyon 750 bin Euro garanti paranın yanı sıra 1 milyon 250 bin Euro da imza parası istedi.

BEŞİKTAŞ YILLIK 2 MİLYON EUROLUK TEKLİFTE BULUNDU

Ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş'ta yönetimin, Burak'ın istediği fiyatların yüksek olduğu ve indirime gitmesini istediği ifade edildi. Siyah-beyazlıların, yıllık ücret olarak 2 milyon Euro önerdiği, imza parası ise vermek istemediği belirtildi. Beşiktaş'ın, Burak'tan gelecek cevabı bekleyişe geçtiği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş'in ise golcü oyuncuyu takımında görmek istediği ancak ekonomik koşulların da transferde önemli rol oynadığı belirtildi. Bu arada Burak için Dubai'den bir takımın da teklifte bulunduğu sızan haber arasında yer alıyor.

Burak Yılmaz, daha önce 2006-2007 sezonunda Antalyaspor'dan Beşiktaş'a gelmişti. 2007-2008 sezonunun başında Manisaspor'a gönderilen deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla toplam 49 resmi maçta 7 gol atmıştı.

 


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