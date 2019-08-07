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Benzinde 28 kuruş indirim
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe Gürel

Benzinde 28 kuruş indirim

Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 28 kuruş indirim geldi.

Araç sahiplerine müjdeli haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 28 kuruş indirim geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 28 kuruş indirim geldi. İndirim, pompa satış fiyatına da yansıyacak.

EPGİS'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"08/08/2019 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 28 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

İndirim sonrası benzinin litresi İstanbul'da 6,98 liradan 6,70 liraya inecek. Ankara ve İzmir'de ise ortalama 7,05 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,77 lira olacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


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